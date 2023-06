KN-Umfrage: Was wollen Sie als Eltern in Schleswig-Holstein wissen?

Schleswig-Holstein. So schön das Leben mit Kindern ist, als Mutter oder Vater steht man oft vor Herausforderungen: Welche Klinik wähle ich für die Geburt? In welcher Kita und in welcher Schule ist mein Kind gut aufgehoben? Was tun bei Kinderkrankheiten oder pubertären Stimmungsschwankungen? Und wer hilft bei Schulstress oder Problemen in der Ausbildung?

Auf KN-online.de finden Sie bereits zahlreiche Informationen, die Ihrer Familie weiterhelfen. Aber wir sind uns sicher, dass noch viele Fragen unbeantwortet sind. Darum wenden wir uns mit einer Umfrage an Sie. Teilen Sie uns mit, was Sie interessiert, welche dringenden Themen wir anpacken und wie wir darüber berichten sollten!

+++ HIER GEHT ES ZUR ELTERN-UMFRAGE +++

Wer bis zum 11. Juni 2023 um 23.30 Uhr alle sechs Fragen beantwortet und sich im Anschluss registriert, sichert sich die Chance auf einen 50-Euro-Gutschein für Geschäfte der Holtenauer Straße in Kiel. Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Erfolg!

KN