﻿ Ende der Impfstellen in SH: Der richtige Schritt

In der Impfstelle in Kiel war im vergangenen September die Nachfrage nach den neuen, angepassten Corona-Impfstoffen hoch. Es gab vorab mehr als 100 Anmeldungen. Doch inzwischen ist die Nachfrage deutlich zurückgegangen. Am Freitag schließt die Stelle.

Kiel. Nach dem Ende der Corona-Maßnahmen des Landes haben jetzt auch die Impfstellen ausgedient. Eine gute Nachricht? Grundsätzlich: ja. Nach den Pandemie-Jahren ist das ein weiterer Schritt zurück in die Normalität.

Ein Blick in die Statistik zeigt, dass das Auflösen dieser Strukturen inzwischen vertretbar ist. Während in der Anfangsphase der Kampagne, etwa im Mai 2021, über die Zentren und mobilen Teams Tausende Impfdosen verabreicht wurden, ist die Nachfrage nun stark gesunken. In Kiel gab es seit dem 1. März bis Anfang dieser Woche noch 187 Impfungen. Der Einbruch bei den Zahlen liegt in Schleswig-Holstein auch an der erfreulich hohen Impfquote.

Seit Januar 2023 gab es 111 Erstimpfungen in Impfstellen des Landes SH

Richtig und wichtig bleibt, dass weiterhin flächendeckend Impfungen möglich sind, zum Beispiel bei den Hausärzten. Alle offenen Fragen – Honorierung und Haftung – müssen jetzt zügig geklärt werden. Denn nach wie vor gibt es Menschen, die sich vor einer Infektion oder zumindest einem schweren Verlauf schützen wollen. Seit Jahresbeginn wurden im Norden immerhin noch 111 Personen mit einer Erstimpfung registriert. Und nach wie vor grassiert das Virus, über dessen Verbreitung es keine verlässlichen Zahlen mehr gibt, weil immer weniger getestet wird. Zu Ostern fallen dann die letzten bundesweiten Corona-Regeln auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes: Maskenpflicht für Besucher in Praxen, Kliniken oder Pflegeeinrichtungen.

Umso wichtiger wird die Eigenverantwortung. Das Handwerkszeug dafür ist bekannt. Maske und Abstand, wo geboten. Und: Wer krank ist, bleibt zu Hause. Denn nach wie vor muss es das Ziel sein, Infektionen und schwere Verläufe oder gar Long-Covid zu verhindern – für Betroffene, aber auch für das Gesundheitssystem und die Wirtschaft.