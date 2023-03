Energiekosten bringen Schuldnerberatungen Arbeit

Hohe Energiekosten, teure Lebensmittel, prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Die Schuldnerberatungen in Schleswig-Holstein kommen mit der Arbeit kaum hinterher. Mehr Personal wäre nötig, doch es fehlt nicht nur an der Finanzierung.

Kiel (dpa/lno). Die Schuldnerberatungen in Schleswig-Holstein können die wegen der Inflation gestiegene Zahl der Hilfesuchenden kaum bewältigen. Der Strom der Menschen, die wegen hoher Energiepreise die Beratungsstellen aufsuchten, reiße nicht ab, sagte die Leiterin der Koordinierungsstelle Schuldnerberatung in Schleswig-Holstein, Sibylle Schwenk am Donnerstag. «In vielen Fällen helfen die angekündigten Strom- und Gaspreisdeckel nicht weiter.»

Die Leiterin der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle des DRK in Kiel, Ursula Jakobi, sagte, man könne 20 bis 30 Hilfesuchende im Monat annehmen, bis zu 120 müsse man abweisen. «Wir verwalten den täglichen Wahnsinn. Das ist gar nicht zu schaffen.»

Eine Umfrage bei den 36 Schuldnerberatungsstellen in Schleswig-Holstein 2022 habe ergeben, dass 63 Prozent der Mitarbeiter mehr Anfragen von Hilfesuchenden haben als im Vor-Coronajahr 2019. Damals waren es mehr als 28.200 Menschen. Während des Corona-Lockdowns 2021 war die Zahl zwischenzeitlich auf knapp 26.500 gesunken.

57 Prozent der Mitarbeiter in den Schuldnerberatungen hätten von 57 Prozent mehr Anfragen wegen Miet- und Stromschulden berichtet. Das seien 15 Prozent mehr als 2021. Die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der Inflation seien damit in den Beratungsstellen angekommen. Unter den Hilfesuchenden seien zunehmend auch Erwerbstätige, deren Einkommen nicht mehr ausreiche. Betroffen seien aber vor allem Menschen im Alter von mindestens 65 Jahren, deren Rente nicht ausreiche.

Nach Schwenks Angaben beträgt das Familieneinkommen bei 30 Prozent der Ratsuchenden weniger als 900 Euro im Monat, bei 53 Prozent weniger als 1300 Euro. Sie erwarte, dass künftig auch zunehmend Menschen aus dem Mittelstand von Überschuldung betroffen sein werden.

Die personelle Ausstattung der Schuldnerberatungen in Schleswig-Holstein sei sehr unterschiedlich, sagte Schwenk. Bei der DRK-Schuldnerberatung in Kiel arbeiten zwei Beraterinnen. Nach Jakobis Angaben würden zwei weitere Personalstellen gebraucht. Das sei aber nicht nur eine Frage der Finanzierung. Ein Problem sei auch der Mangel an qualifizierten Bewerbern aus dem sozialpädagogischen Bereich.

