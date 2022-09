﻿Konter aus dem Kanzleramt: Scholz lehnt Lies’ Forderung nach Strompreiszonen ab

Hannover/Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Nord-Ländern eine Abfuhr erteilt. Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern hatten günstigeren Strom als im Süden gefordert. Begründung: Der Norden trage seit Jahren die Hauptlast der Energiewende, zahle aber die höchsten Preise. „Wenn ich da lebe oder produziere, wo auch die Energie produziert oder angelandet wird, muss diese Energie dort auch günstiger sein“, lautete die Forderung von Niedersachsens Umwelt- und Energieminister Olaf Lies (SPD).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun hat der SPD-Kanzler ein Machtwort gesprochen und eine Aufteilung Deutschlands in unterschiedliche Strompreiszonen abgelehnt. In der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte Scholz: „Dann wären einige Regionen in Deutschland schlechter gestellt als andere. Das überzeugt mich nicht.“

Bundeskanzler kritisiert schleppenden Ausbau in Bayern

Bei ihrer Forderung nach gerechteren Strompreisen hatten Regierungsvertreter der norddeutschen Flächenländer zudem auf den schleppenden Ausbau von Stromnetzen und alternativen Energien insbesondere in Bayern verwiesen. In diesem Punkt stimmte Kanzler Scholz den Ländern grundsätzlich zu. „Wir wären in einer günstigeren Situation, wenn der Bau von Stromleitungen in den Süden nicht durch erhebliche Widerstände aus dem Süden verzögert worden wäre.“ Dennoch hält es der SPD-Politiker nicht für richtig, den Strom im Norden billiger zu machen und ihn im Süden zu verteuern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

In knapp zwei Wochen wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Den Sozialdemokraten in Hannover – Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Umweltminister Lies – dürfte das Machtwort ihres Parteifreundes und Bundeskanzlers in der Strompreisfrage daher nicht gefallen.

Von Britta Lüers