﻿Energiekosten: Nerven der Vermieter in Kiel liegen blank

Der Eigentümerverein Haus & Grund Kiel reagiert dünnhäutig auf die „Mietenstopp“-Kampagne von Mieterbund und DGB in Schleswig-Holstein. Kein Wunder – die Vermieter müssen hohe Abschläge für Energiekosten oft lange vorfinanzieren.

Kiel. Die Kampagne „Mietenstopp!“ führt zu einem handfesten Streit in Schleswig-Holstein – Vermieter fühlen sich damit offenbar zu Unrecht an den Pranger gestellt. Der Eigentümerverein Haus & Grund Kiel wirft dem Mieterbund und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Kiel-Region in ungewohnter Schärfe „Stimmungsmache und Populismus“ vor. „In dieser Massivität ist die Kritik unredlich“, wehrt sich Frank Hornschu vom DGB.

Die bundesweite Kampagne wird von etlichen Gewerkschaften, Sozialverbänden und Mietervereinen unterstützt. Der Deutsche Mieterbund Schleswig-Holstein und der DGB Kiel Region beteiligen sich nach eigenen Angaben mit mehr als 200 Plakaten in Eckernförde, Heikendorf, Neumünster und Kiel. Das Bündnis fordert unter anderem vom Bund, Mieterhöhungen zu begrenzen.