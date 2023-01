﻿Energiekrise in SH: Diese Beratungs- und Hilfsangebote laufen schon über

In der Obdachlosenunterkunft wird schon mit Notfallbetten gearbeitet, um dem Ansturm Herr zu werden. Der Leiter der Übernachtungsstelle, Hans-Jürgen Bröcker (66), zeigt so ein Bett im Frauentrakt.

Neumünster. Ingo Kurzweg sitzt auf dem Bett in der Übernachtungsstelle der Zentralen Beratungsstelle für Menschen in Wohnungsnot an der Gasstraße in Neumünster. Seit Kurzem ist der 51-Jährige obdachlos – das erste Mal in seinem Leben. „Ich habe so viel gearbeitet, dass ich vor einem Burn-out stand. Mir war alles zu viel. Ich habe mit meinen Rechnungen und der Miete leider alles schleifen lassen“, erzählt der Neumünsteraner, der für einen Sicherheitsdienst gearbeitet hat und aktuell arbeitslos ist. Die massiven Kostensteigerungen haben ihm letztlich finanziell den Rest gegeben, sagt Kurzweg: „Ich habe meine Wohnung verloren. Nun versuche ich einen Neustart.“

Situationen wie diese erleben Hans-Jürgen Bröcker und sein Team von der Tages- und Übernachtungsstelle der Diakonie Altholstein jeden Tag – und es werden stetig mehr. Die Einrichtung platze schon jetzt aus allen Nähten, aktuell werden zusätzliche Notbetten in die Zimmer gestellt, um dem Ansturm Herr zu werden. Immer wieder müssen Personen abgewiesen werden. „Und das ist erst der Anfang. Die Menschen bekommen jetzt die hohen Abschlagsrechnungen, und viele zahlen dann erstmal ihre Miete nicht. Die Folgen werden erst zeitverzögert sichtbar“, erklärt Vanessa Trampe-Kieslich, Geschäftsbereichsleiterin Soziale Hilfen.

Die Kosten sind Ingo Kurzweg (51) über den Kopf gewachsen. Er will nun zurück in die Normalität mit Job und eigener Wohnung kommen. © Quelle: Ulf Dahl

Energiekrise: Ansturm aufs Sozialkaufhaus

Aber wo wird die Geldnot der Bürger jetzt schon sichtbar? „Drastisch spürbar ist es in unseren Sozialkaufhäusern. Die Klientel hat sich verändert: Es kommen viele ältere Menschen“, erzählt Stephanie Vallentin, Geschäftsbereichsleitung Arbeit und Bildung. Im Vergleich zu einem normalen Monat sei der Umsatz zuletzt um 10 000 Euro gestiegen. „Wir haben rund 3500 Kunden – rund zehn Prozent mehr als vorher“, sagt Vallentin. In Bordesholm (31. Januar) und Hohenwestedt (3. Februar) werden zwei weitere Sozialkaufhäuser eröffnen.

Beratungsangebot: Mehr als doppelt so viele Stromspar-Checks

Auch auf den Stromsparcheck in Neumünster gibt es einen großen Ansturm. Bei dem Check kommt ein Energiefachmann zu Personen mit schmalem Geldbeutel in die Wohnung und schlägt konkrete Maßnahmen zum Energiesparen vor. „Hier geht es aber nicht mehr nur ums Geld sparen, sondern um die nackte Existenzsicherung“, schildert Vallentin. Von 58 in 2021 hat sich die Zahl der Wohnungschecks auf 135 im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Voraussichtlich ab Ende März wird auch in Kiel so ein Stromsparcheck angeboten.

Kostensteigerungen in der Pflege: Weniger Leistungen werden beansprucht

Besonders heftig sei es in der Pflege: „Die Kosten sind gestiegen, aber der Entlastungsbetrag für die Bürger ist bei 125 Euro geblieben. Das heißt, die älteren Menschen nehmen weniger Pflegeleistungen in Anspruch, obwohl sie mehr benötigen – schlicht, weil sie es sich nicht leisten können“, schildert Benjamin Seidel, Geschäftsbereichsleitung Senioren und Pflege.

Energiekrise: Ansturm auf Wohnungslosenhilfe sowie Schuldner- und Insolvenzberatung erwartet

In den kommenden Monaten rechnet die Diakonie zudem mit einem Ansturm auf die Schuldner- und Insolvenzberatung und auch die Wohnungslosenhilfe. Das Problem: Alle Beratungs- und Hilfsangebote kosten die Diakonie Geld, die selbst mit mehr Energiekosten in Höhe von rund 470 000 Euro an den 100 Standorten im Land jonglieren muss.

Beratungsstellen: Förderung vom Land kommt nicht an

Das Land hat im Rahmen eines Entlastungspaketes zwar 10 Millionen Euro Förderung für Beratungsangebote bereitgestellt. Über einen Härtefallfonds gab es zum 1. Januar weitere fünf Millionen Euro für die Einrichtungen im Land. „Aber wir wissen nicht, wofür wir das Geld nutzen dürfen, zum Beispiel für Sachmittel oder Energiekosten. Es fehlen die Richtlinien, sodass wir keine Anträge stellen können“, moniert Diakonie-Geschäftsführer Heinrich Deicke. Zweites Problem: „Die Förderung würde nicht einmal ausreichen, um unsere Kostensteigerungen aufzufangen“, sagt Deicke.

Bei einem Besuch von Ministerpräsident Daniel Günther in Neumünster macht Deicke klar, dass die finanzielle Hilfe nach dem Gießkannen-Prinzip nicht zielführend sei. „Wir brauchen längere Fördersicherheiten als nur für ein Jahr. Wir müssen Personal einstellen und schulen“, sagt er. Günther verspricht, eine langfristige Strategie im Blick zu behalten.

„Einige Verbände mussten Beratungsangebote aufgeben“

Mit dem Problem steht die Diakonie nicht alleine da. „Andere Verbände mussten schon ihre Beratungsangebote aufgeben. Wir haben das Glück, dass wir eine jährliche Förderung von 1,2 Millionen Euro durch den Kirchenkreis Altholstein bekommen und so einiges abfedern können“, sagt Deicke.