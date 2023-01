In der Waldstraße In der Waldstraße

Einbruchsversuch in Norderstedt: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Einbruchsversuch in Norderstedt sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Zwei Unbekannte versuchten am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus in der Waldstraße einzubrechen.