Lübecks Lichtermeer

In Lübeck funkeln 500 000 Lichtpunkte an 20 000 Metern Lichterketten. Allein den Markt überspannen leuchtende 40 000 LED-Lichtpunkte an 800 Lichterketten, drapiert an 1000 Meter Stahlseil. Mehr als 1500 Meter Tannen-Girlanden zieren den Markt und die Fußgängerzone. Mehr als 1000 Tannenbäume schmücken Plätze und Straßen, 1000 Weihnachtskugeln lassen den Weihnachtsbaum auf dem Markt erstrahlen, weitere 1000 Kugeln glänzen an der Kotka-Tanne vor der Altstadtinsel. Seit 2019 leuchtet auch Baum am Drehbrückenplatz, dessen Konturen von 9000 LED-Lichtern nachgezeichnet werden.