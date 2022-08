﻿Energiekrise: Schleswig-Holstein schaltet Beleuchtung von Fassaden ab

Kleine Maßnahmen sollen eine große Wirkung entfalten. Schleswig-Holstein will an seinen öffentlichen Gebäuden abends das Licht ausschalten – und mahnt alle Menschen, zu Hause ähnlich zu verfahren. Ziel ist es, möglichst glimpflich durch die sich abzeichnende Energiekrise zu kommen.

Kiel. „Energiesparen leicht gemacht: Kleinigkeiten mit großer Wirkung“: So lautet die Überschrift zu einem Plakat, das landesweit in den Behörden ausgehängt werden soll. Adressaten sind neben Behördengästen vor allem die Beschäftigten. „Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten“, heißt es mahnend. Und da es der Landesregierung ernst ist, schaltet sie symbolträchtig an den meisten Gebäuden am Abend die Fassadenbeleuchtung ab. Auch der Brunnen am Sozialministerium soll vorerst nicht mehr sprudeln, ein elektronisch betriebenes Kunstwerk im Amtsgericht Kiel bleibt aus. Ob der Landtag dem Beispiel folgt und seine repräsentative Fassade demnächst dunkel bleibt, entscheidet das Parlament autark.

„Schalten Sie das Licht immer aus, wenn Sie es nicht mehr benötigen“, schlägt das Land Bürgern und Angestellten vor. „Goodbye zu Stand-by“ lautet ein weiterer Tipp zu elektronischen Geräten, und eine Kühlung per Ventilator oder Kleinklimaanlage sei allenfalls dort angebracht, wo das Thermometer über die 26-Grad-Marke klettert. Warmwasser sei nur dort zu nutzen, wo es zwingend erforderlich ist.