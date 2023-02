﻿Energiekrise: Verbraucherzentrale gefragt wie nie

In Krisenzeiten ist der Rat der Verbrauchzentrale besonders gefragt. Die Energiekrise sorgt auch in Schleswig-Holstein für ein Rekord-Zahl an Anfragen. Viele Bürger litten unter Existenzängsten und seien verzweifelt, berichten die Beratungsstellen.

