﻿Energiepreisbremsen: KN-Leser blicken langsam nicht mehr durch

Kiel. Bei den Stadtwerken Kiel wird Gas um vergleichsweise moderate 17 Prozent teurer. In der Branche wächst indes der Verdacht, dass schwarze Schafe unter den Energieversorgern versuchen, mit überzogenen Tarifen aus den Preisbremsen Profit zu schlagen.

Der immense Preisdruck wird die grüne Wende erleichtern

Der Ärger und die Verzweiflung über die steigenden Energie- und Nahrungsmittelkosten sind riesig und es steht zu bezweifeln, dass mit dem aufgespreizten staatlichen Füllhorn die gigantischen sozialen Verwerfungen zu kompensieren sind.

Tatsächlich stehen wir am Ende einer Niedrigpreisperiode für Energie und Lebensmittel, die einen einzigartigen Lebensstandard milieuübergreifend ermöglicht hat. Zugleich aber haben Verschwendung und gedankenloser Verbrauch kostbarer Ressourcen um sich gegriffen, gegen die unsere Umweltpolitik machtlos war. Die größte Lebenslüge der älteren (Politik-)Generationen war die Überzeugung, dass eine gute Industrie- und Sozialpolitik durch niedrige Energie- und Lebensmittelpreise flankiert sein müsste. Dabei ist die Umweltpolitik beiseite geschoben und die Bevölkerung eines bewussten, sparsamen Umgangs mit Energie und Lebensmitteln entwöhnt worden.

Nun muss in allergrößter Zeitnot an mehreren Systemstellen umgesteuert werden – und zwar ohne Gewähr. Es mag zynisch klingen, aber der immense Preisdruck auf die Gesellschaft wird die Umsteuerung zu Rohstoffsparsamkeit, Recycling, Erneuerbarkeit und Mobilitätseinschränkungen viel leichter möglich machen als alle politischen Programme und Appelle der letzten Jahrzehnte. Der finanzielle Druck auf das individuelle Verhalten ist also notwendig, um die Sorglosigkeit und Ignoranz beim Rohstoffverbrauch zu verändern.

Angesichts der allgemeinen Klimakrise sind strukturelle Veränderungen in den Bereichen Verkehr, Wohnen und Konsum durch politisches Handeln dringend notwendig. Ohne Preisdruck und nur durch öffentliche Appelle verändert sich aber viel zu wenig. Die befürchtete, gähnende Leere im persönlichen Geldbeutel hat einen starken umwelterzieherischen Einfluss auf unser Verhalten. Daher sind auch Ausgleichszahlungen auf die sozial vulnerablen Bevölkerungsgruppen zu begrenzen, damit die „positive Seite“ der hohen Energiepreise auf unser individuelles Verhalten durchschlagen kann.

Robert Theel, Kiel

Es gibt nicht nur Gas und Fernwärme

Es gibt ganz klar zwei Klassen: Steuerzahler, die entlastet werden und Steuerzahler, denen der Boden unter den Füßen weggezogen werden soll. Ich höre nur von Entlastungen und Zahlungen bei Gas und Fernwärme. Was passiert denn mit Energieträgern wie Heizöl, Holz, Pellets?

Ich kann Ihnen weiter mitteilen, dass der Stromanbieter zum zweiten Mal den Strompreis um 18,55 ct/kwh auf 57,29 ct/kwh erhöht hat. Alternativen gibt es nicht. Die Strompreisbremse ist da noch nicht angekommen.

Christian Wegner, Stolpe

Wind- und Sonnenenergie werden nicht reichen

Aberwitzige Gas- und Stromkosten, die immer mehr Unternehmen in die Knie zwingen oder ins Ausland abwandern lassen, die immer mehr Menschen in die Armut treiben, ohne dass ein Ende dieses Schreckenszenariums in Sicht ist. Daran ändern auch die in Aussicht gestellten Gas- und Strompreisdeckel nichts, denn dafür nimmt der Bund atemberaubende Kredite auf, die zukünftige Generationen zu tilgen haben werden.

Die Welt setzt auf die klimaneutrale, unbegrenzt verfügbare und inzwischen vertretbar sichere Atomkraft. Die EU erklärte sie zu förderungswürdiger grüner Energie, rund um den Globus werden derzeit zahlreiche neue Atomkraftwerke gebaut.

Deutschland schaltet dagegen alle Meiler ab, schon bald auch alle Kohlekraftwerke, verlässt sich einzig und allein auf Wind und Sonne und das von der Menge her vernachlässigbare, umstrittene Biogas.

Deutschland verfügt in seinem Boden über Erdgasvorräte, mit denen das ganze Land zwei Jahrzehnte lang versorgt werden könnte. Doch das dazu anzuwendende Fracking-Verfahren lehnen wir ab, obwohl sich die Fördertechnik inzwischen als unbedenklich weiterentwickelt hat und andere Länder sie erfolgreich nutzen.

Von diesen Ländern beziehen wir nun zu horrenden Preisen dieses Gas, sind und bleiben erneut in Abhängigkeit von deren Lieferfähigkeit und –bereitschaft.

Beim Strom sieht es nicht anders aus. Nach unstrittigen Hochrechnungen wird der Strombedarf im Land in den nächsten Jahren noch erheblich steigen. Eine hochindustrialisierte Wirtschaft wie die unsrige wird allein mit Wind- und Sonnenenergie nicht funktionieren, sondern gezwungen bleiben, um drohende „Blackouts“ zu verhindern, teuren Strom hinzuzukaufen. Und das wird bevorzugt Atom- und Kohlestrom sein.

Wolfgang Brammen, Kiel

