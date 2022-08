﻿Energiesparen in den Büros: Schleswig-Holstein macht Druck auf den Bund

Gemeinden, Städte und Kreise in Schleswig-Holstein wollen Gas und Strom sparen – deshalb drängen sie bei der Bundesregierung auf einheitliche Regeln. Denn um ab Herbst etwa die Temperatur in Büros abzusenken, muss der Bund Vorschriften ändern, sagt etwa Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer.

Kiel. Arbeitnehmer in Schleswig-Holstein müssen sich im Herbst und Winter auf kühlere Büros einstellen. Zumindest die Behörden planen, wegen der drohenden Energiekrise weniger zu heizen. Doch dafür brauchen sie grünes Licht aus Berlin. Deshalb werden die Forderungen nach bundeseinheitlichen Regeln zum Sparen von Gas und Strom immer lauter. Auch die Landesregierung drängt darauf.

„Den Kommunen stehen schwierige Entscheidungen bevor“, sagt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD), auch Vizepräsident des Deutschen Städtetags. „Es ist noch nicht abzusehen, wie schwierig der Winter wird.“ Ob es eine tiefgreifende Versorgungs- und Wirtschaftskrise gebe, hänge unter anderem von der Witterung und Russland ab. Klar sei aber: Wirtschaft, öffentliche Hand und Bürger „werden die Komfortzonen verlassen müssen“, so Kämpfer.

In Büros gilt Mindesttemperatur von 20 Grad

„Allein mit Appellen und freiwilligen Einsparmaßnahmen wird es nicht getan sein. Der Bund muss unverzüglich die im Juli geschaffene rechtliche Möglichkeit nutzen und klare Vorgaben zum Energiesparen machen“, fordert der Oberbürgermeister. Ziel sei, 20 Prozent weniger Gas zu verbrauchen. Dazu seien auch Öffnungen von gesetzlichen Standards nötig. Etwa bei der Temperatur in Büros, wo mindestens 20 Grad vorgeschrieben sind.

„Ein Absenken auf zum Beispiel 19 Grad in den Büros der Verwaltungen, wie es in anderen EU-Ländern möglich ist, darf ich nicht anordnen. Da brauchen wir mehr Flexibilität“, so Ulf Kämpfer. Im Rathaus werden ihm zufolge bereits Einsparpotenziale geprüft. Niedrigere Temperaturen in Treppenhäusern, Foyers und in Räumen, in denen sich Beschäftigte nur kurz aufhalten, liegen laut Kämpfer nahe.

Den Betrieb von Schulen und Kitas zu gefährden, schließt der Oberbürgermeister zum jetzigen Zeitpunkt aus. Es stünden aber schwierige Abwägungen bei kommunalenInfrastrukturen an. Zum Beispiel: „Ich will natürlich lieber den Schwimmunterricht weiter stattfinden lassen und eher die Sauna im Schwimmbad dicht machen“, so Kämpfer.

Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein wollen Energie sparen

Die Kommunen im Land wollen ihren Beitrag beim Gasverbrauch leisten, bestätigt Jörg Bülow, Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetags. "Sinnvoll ist, wenn die Initiative vom Bund ausgeht, damit es keine Schnellschüsse gibt, mit denen gegen Gesetze verstoßen wird", sagt er. Ausgereifte Konzepte liegen in Gemeinden und Kreisen meist noch nicht vor. Ausnahme ist Neumünster, wo bereits einige Maßnahmen beschlossen wurden, beispielsweise die Straßenlaternen später ein- und früher auszuschalten.

In Schleswig-Holstein wird laut Finanz-Staatssekretär Oliver Rabe derzeit ein Energiesparkonzept für die Landesliegenschaften erarbeitet. „Wichtig ist für uns als Landesverwaltung, dass die in der Zuständigkeit des Bundes liegenden Fragen rechtzeitig vor Beginn der Heizperiode beantwortet werden. Insbesondere bei der Regelung zu Mindesttemperaturen in Arbeitsstätten braucht es Klarheit.“