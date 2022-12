﻿Energiewende in Schleswig-Holstein: Viele Projekte auf Eis gelegt

Kiel. Vom „Turbo“, der nun gezündet werde, war viel die Rede. Nun stehen Projekte zum Ausbau der erneuerbaren Energien auf der Kippe oder sind sogar gestoppt. Ausgerechnet ein Gesetz aus dem grün geführten Klimaschutzministerium in Berlin bringt die Öko-Branche Schleswig-Holsteins in Aufruhr: Wenn die Gewinnabschöpfung für Stromerzeuger so kommt wie geplant, werde es beim Ausbau der erneuerbaren Energien einen drastischen Einbruch geben, warnten Verbandsvertreter und Investoren am Dienstag in Kiel. Von einer drohenden „Habeck-Delle“ beim Ausbau der Erneuerbaren ist in der Branche bereits der Rede.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Strompreisbremse: Schleswig-Holsteins Ausbauziele für die Tonne?

Allein in Schleswig-Holstein seien Projekte in der Größenordnung von rund einer Milliarde Euro auf Eis gelegt oder schon gestoppt worden, schätzt Marcus Hrach, Geschäftsführer des Landesverbandes Erneuerbare Energien SH: „Wenn es keine substanziellen Änderung an dem Gesetz gibt, sind die Ausbauziele des Landes für die Tonne.“ Neben der Übergewinnabschöpfung kritisiert die Branche vor allem, dass die sogenannten EEG-Höchstpreise nicht angehoben werden – obwohl die Kosten für neue Wind- oder Solaranlagen seit Kriegsbeginn erheblich gestiegen sind. In der bundesweiten Ausschreibung für neue Windparks etwa liegt der Höchstpreis, auf den Projekte sich für einen Zuschlag bewerben können, bei 5,88 Cent pro Kilowattstunde: Dies, so die Branche, sei „nicht mehr auskömmlich“. Folge: Banken fordern einen höheren Einsatz von Eigenkapital oder ziehen sich ganz aus der Finanzierung zurück.

„Das Gesetz greift massiv in die Wirtschaftlichkeit von Wind-, Solar- und Biogasprojekten ein“, kritisiert Hrach. Die Regelungen ignorierten die seit Kriegsbeginn gestiegenen Kosten. Hrach: „Abgeschöpft werden nicht zusätzliche Gewinne, sondern durch die Krise entstandene zusätzliche Umsätze.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gewinnabschöpfung: Auch bei Biogas droht ein Rückschlag

Auch Investitionen in Biogasanlagen und Nahwärmesysteme liegen brach. Teurer Treibstoff und der Schub bei den Rohstoffkosten belasten die Wirtschaftlichkeit. „Die geplante Abschöpfung bestraft ausgerechnet die flexible, systemdienliche Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien“, sagt Anlagenbetreiber Martin Lass aus Tüttendorf. In seiner aktuellen Ausgestaltung berge das Gesetz das Risiko, dass viele Biogas-Anlagen ihre Produktion stark drosseln oder gar einstellen. Eine kräftige Delle beim Zubau befürchten auch die Betreiber von Solarparks: „Die Investitionen werden einbrechen“, sagt Ove Petersen, Geschäftsführer des Ökoenergie-Unternehmens GP Joule.

Lesen Sie auch

Schleswig-Holsteins Energieminister Tobias Goldschmidt sichert der Branche Unterstützung zu. Der Grüne begrüßt zwar, dass die Gewinnabschöpfung nun erst Anfang Dezember greift – und nicht wie zunächst geplant schon rückwirkend ab März –, doch gehe diese Änderung nicht weit genug: „Es ist völlig unverständlich, dass die Anhebung der Höchstvergütungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz nicht aufgenommen wurde.“

Von Von Ulrich Metschies