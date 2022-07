﻿Energiewende und Gasengpass: Heizungsbauer in Schleswig-Holstein am Limit

Klimaneutralität bis 2040 in Schleswig-Holstein, Verbot reiner Gas- und Ölheizungen, Rat zum hydraulischen Abgleich – die Heizungsbranche kann das Tempo der Politik bei der Energiewende nicht mehr halten. Die Nachfrage wird zu groß. Die Betriebe arbeiten am Anschlag, warnt der Fachverband.

Heizungsmonteure in Schleswig-Holstein tauschen alte Anlagen gegen neue wie im Akkord. Die Betriebe sind häufig auf mehr als ein Jahr ausgelastet.

Kiel. Die politischen Reaktionen auf den drohenden Engpass beim Gas wachsen den Heizungsbauern in Schleswig-Holstein über den Kopf. Sie können beim Tempo neuer Anforderungen an ihre Branche nicht mehr mithalten – gleichzeitig steigert sich bei ihnen das Befremden über unrealistische Entscheidungen der Regierungen von Bund und Land.

Für den von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) empfohlenen hydraulischen Abgleich von Gasheizungen noch vor dem Winter etwa fehlen oft schlichtweg die Kapazitäten. Ungeachtet dessen kündigt die Kieler Landesregierung nun ein weiteres Programm für den Umstieg auf erneuerbare Energien für Haushalte an, das die Nachfrage noch einmal steigern wird.

Das hat das Kabinett im jüngst vorgelegten 100-Tage-Programm beschlossen. Ziel sei es, bereits im kommenden Winter die Beantragung einer Förderung von Wärmepumpen, Batteriespeichern und weiteren Technologien zu ermöglichen, teilt die Landesregierung mit. Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern im privaten Bereich soll damit schneller reduziert werden, heißt es.

Heizungsbauer in Schleswig-Holstein „arbeiten am Anschlag“

Ob sich die Geschwindigkeit noch steigern lässt, steht jedoch infrage. „Unsere Mitgliedsbetriebe arbeiten bereits am Anschlag“, sagt Enno de Vries, Hauptgeschäftsführer im Fachverband Sanitär Heizung Klima Schleswig-Holstein. Lieferengpässe und Fachkräftemangel haben ihm zufolge schon zu langen Wartezeiten für die Kunden geführt.

De Vries spricht vorsichtig von „großen Herausforderungen“ für seine 900 Betriebe mit 6000 Beschäftigten: Das Land will bis 2040 klimaneutral sein, seit dem laufenden Monat müssen neue Heizungsanlagen zwischen Nord- und Ostsee zu einem Anteil von mindestens 15 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden, ab 2024 auf Bundesebene sogar zu 65 Prozent. Bis Ende des Jahrzehnts sollen sechs Millionen Wärmepumpen installiert sein.

"Die Vorstellungen der Politik sind sehr ambitioniert. Aber der Tag hat nur 24 Stunden." Man müsse unterscheiden zwischen diesen langfristigen Plänen und den kurzfristigen Maßnahmen, etwa zum Gassparen per hydraulischem Abgleich. Den empfahl Robert Habeck, als er im Juni die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausrief. Auch die Stadtwerke Kiel raten dazu. "Wir können nur den Appell an unsere Betriebe weitergeben, das einzuschieben", so de Vries.

Heizungsbauer werden überrannt mit Anfragen zu regenerativen Energien

Doch das ist kaum möglich. „Neukunden könnte ich frühestens einen Termin im März 2023 anbieten“, sagt Thomas Lewe vom Eckernförder Fachbetrieb Solarteam Ostsee. So ein leicht umsetzbares Instrument zum Gassparen ist es ohnehin nicht. „Unter anderem müssen dazu sämtliche Ventile geprüft und die Heizflächen ausgerechnet werden. So wird ermittelt, wie viel Wärme die einzelnen Räume brauchen“, so Lewe. „Das kann schon einmal drei Stunden dauern.“

Die Betriebe im Land sind derzeit jedoch damit ausgelastet, Pellet-Heizungen, Fotovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen zu montieren. „Wir werden überrannt mit Anfragen zu den regenerativen Energien“, berichtet Thomas Lewe. Der Bedarf sei kaum zu decken.