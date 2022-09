Engergiegipfel, Strompreisdeckel und Stromausfälle

Um es vorweg zu nehmen: Nein, es besteht kein Zusammenhang zwischen dem Energiegipfel und Stromausfällen in der Region. Beides aber zählt zu den Ereignissen des Tages. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“.

wenn dieser Herbst einen Stempel aufgedrückt bekommen müsste, wäre es wohl die Energiekrise. Allen Haushalten im Land drohen hohe Nachzahlungen. Die Politik will gegensteuern. Mit einem Preisdeckel auf Bundesebene und als Ergänzung ein Entlastungsprogramm in Höhe von 180 Millionen Euro auf Landesebene. Dieses soll auch einen Härtefallfonds für Bürger sowie für Vereine und Verbände enthalten. Details dazu finden Sie im folgenden Artikel und in einem Video.

Nichts mit der Energiekrise zu tun haben zwei Stromausfälle: Der erste am Montagabend in Rendsburg und Büdelsdorf. Der zweite am Vormittag in Kiel. Warum das Stromnetz im Landesinneren in die Knie gegangen ist, versuchen nun die Stadtwerke herauszufinden.

Lutz Kardel steht auf einer namenlosen Hügelkuppe in der Gemeinde Kirchnüchel. Mit 147 Metern über dem Meeresspiegel ist sie einer der höchstgelegenen Orte im Kreis Plön und in Schleswig-Holstein. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Ist der Hügel auf dem Bild die höchste Erhebung im Kreis Plön? Und wann ist ein Berg ein Berg? Um diese Fragen geht es in einer Story von Hans-Jürgen Scheckahn. In Schulbüchern wird der Strezer Berg mit 130 Metern gefolgt vom Pilsberg mit 128 Metern als Spitzenreiter angeführt. Doch in Kirchnüchel geht es noch viel höher hinauf. Zum Artikel.

Kennen Sie „Jung und unerhört“ - unseren Podcast für Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner unter 25? Falls nicht, hören Sie doch einmal rein! In dieser Woche sprechen unsere Volontäre mit Leon. Er möchte mit einem Freund gründen. Auf welche Hürden trifft er und wie wird aus einer Idee am Ende wirklich ein Unternehmen? Und was rät ein Experte?

