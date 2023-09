Staatsanwaltschaft spricht von Fehleinschätzung

Kiel. Der Fall der mutmaßlichen Geiselnahme einer 29-jährigen Rendsburgerin durch einen 27-jährigen Mann und ihrer spektakulären Befreiung durch die Polizei schlägt noch immer hohen Wellen. Am Mittwoch befasste sich der Innen- und Rechtsausschuss des Landtags unter anderem mit der Frage, warum der mutmaßliche Täter Danial A. trotz vorhergehender Übergriffe auf freiem Fuß geblieben war. Vor der Sitzung hatten sich Vertreterinnen des Landesverbands Frauenberatung zur Kundgebung am Kieler Landeshaus versammelt: Beim Schutz von Frauen gebe es gravierende Lücken.

Im Plenarsaal räumte die Leitende Kieler Oberstaatsanwältin Birgit Heß ein, dass sich die im Juli erstellte Prognose einer fehlenden Wiederholungsgefahr im Nachhhinein als falsch erwiesen habe: „Wir können allerdings keinen rechtlichen Fehler erkennen.“

Mußtmaßlicher Täter verletzte sein Opfer mit Cricketschläger

Manche Erkenntnis könnte sich in den nächsten Wochen erneut als falsch erweisen, betonte der Kieler Oberstaatsanwalt Achim Hackethal. Nach heutigem Stand verhalte sich der Fall aber so: Die 29-Jährige und der mutmaßliche Täter hatten sich im Januar 2023 kennengelernt, wobei der Charakter ihrer Beziehung bis heute unklar sei. Als gesichert gelte, dass es im Verlauf zu Gewalt und sexuellen Übergriffen gegen die Frau kam – insbesondere am Abend des 17. April: Die Frau hatte sich in einer Hamburger Tanzschule aufgehalten, wo sie der Beschuldigte und dessen (offenbar unbeteiligte) Bruder vor dem Eingang abpasste und mit einem Auto an einen anderen Ort brachte. Dort verletzte sie der Mann mit einem Cricketschläger so stark, dass sie eine Fraktur des Oberkiefers erlitt. Der Mann und sein Bruder fuhren die Frau ins Krankenhaus, wo sie eine Freundin kontaktierte. Diese erstattete sofort Anzeige.

Der Fall war zunächst von der Hamburger Staatsanwaltschaft bearbeitet worden, die die Akten an die Kieler Staatsanwaltschaft weiterleitete. Eingangsstempel: 21. Juli. Bereits am Tag nach dem Geschehen suchte die Kieler Polizei den Beschuldigten zur Gefährderansprache auf und sprach ein Kontaktverbot bis zum 9. Mai aus. Die Frau selbst beantragte laut Hackethal am 4. Mai gegen den Mann eine Gewaltschutzverfügung, das Kieler Amtsgericht verfügte am 5. Mai ein Annäherungskontaktverbot. Bereits Anfang Mai hatte die Frau zudem einen Kieler Anwalt verständigt.

Staatsanwaltschaft Kiel erkannte keinen dringenden Tatverdacht für Sexualdelikt

„Ungeachtet dessen standen die Geschädigte und der Beschuldigte ab dem 12. Mai wieder in Kontakt miteinander“, sagte Hackethal. Inwiefern das einvernehmlich erfolgte, sei Gegenstand der Ermittlungen. In der Nacht zum 19. Mai habe der Mann die Frau offenbar in seiner Kieler Wohnung vergewaltigt. Die Geschädigte sei am Morgen danach durch alarmierte Polizeikräfte aus der Wohnung in Sicherheit gebracht worden und der Mann vorläufig festgenommen worden.

Die Kripo hatte laut Hackethal noch am selben Tag die zuständige Dezernentin der Kieler Staatsanwaltschaft verständigt. Diese verfügte jedoch die Entlassung des Mannes aus dem Polizeigewahrsam: Es habe kein dringender Tatverdacht für ein Sexualdelikt bestanden – es sei nicht klar gewesen, ob der Geschlechtsverkehr gegen den Willen der Frau stattgefunden hatte.

Am 19. Juli erschien der Mann unangekündigt bei der Polizei in Kiel, um beide Taten zu gestehen. Ihm sei bewusst, der Frau Unrecht getan und ihr Leid zugefügt zu haben. Dafür übernehme er die Verantwortung.

Von der mutmaßlichen Geiselnahme erfuhr die Polizei in der Nacht zum 10. September gegen 3.15 Uhr vom früheren Ehemann der Frau: Die Frau hatte ihm per WhatsApp einen Hilferuf geschickt. Sie konnte am Abend des 12. Septembers auf dem ehemaligen MFG5-Gelände in Kiel-Holtenau befreit werden. Danial A. befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) lobte am Mittwoch den Einsatz der Polizei. „Ich muss gestehen, dass das Geschehen und das Verhalten der Beteiligten auf mich zum Teil noch undurchschaubar wirkt“, sagte sie. Das solle weder das Leid des Opfers noch die Verwerflichkeit der Tat schmälern. Die Landesregierung schaue aber auf diesen dramatischen Sachverhalt auch aus der Perspektive, wie Lücken im Schutz oder im behördlichen Handeln erkannt und geschlossen werden können. „Ich habe Zweifel, ob uns dieser Sachverhalt – so vielschichtig und erschreckend er sich darstellt – Hinweise liefern kann, wie wir von Gewalt betroffenen Frauen besser helfen können.“

