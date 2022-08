Knapp eine Woche nach der Entführung in Rendsburg und dem Suizid in Havetoft haben sich Polizei und Staatsanwaltschaft erstmals umfassend zum Hergang geäußert. Ob die Polizeibeamten vor Ort überhaupt wussten, mit wem sie es zu tun hatten, lesen Sie hier.

Rendsburg/Havetoft. Jetzt kommt Licht in den brutalen Entführungsfall von Rendsburg, der in Havetoft mit dem Suizid des mutmaßlichen Täters endete: Das Landespolizeiamt (LPA) äußerte sich Donnerstagabend erstmals zum Ablauf und bestätigte, dass Polizeibeamte den Entführer in dem kleinen Ort noch befragen konnten, bevor er sich im Badezimmer eines Privathauses erschoss. Beim Eintreffen der Polizisten sei auch die durch einen Schuss verletzte Frau noch ansprechbar gewesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allerdings: Die Polizisten wussten laut LPA gar nicht, mit wem sie es zu tun hatten. Sie seien zu diesem Zeitpunkt nicht darüber informiert gewesen, dass es sich um eine Freiheitsberaubung handelt und dass nach dem Mann gefahndet wird, der zuvor in Rendsburg seine ehemalige Freundin angeschossen haben soll und dann mit einem schwarzen Audi nach Havetoft flüchtete.

Havetoft: Polizei geht zunächst von „unfallbedingter Schusswunde“ aus

Den Beamten in Havetoft ist vor Ort vom mutmaßlichen Täter und der Geschädigten mitgeteilt worden, dass „eine unfallbedingte Schusswunde vorliegt“. Die Art der Verletzung sei für die Polizisten nicht erkennbar gewesen. „Es war auch nur wenig Blut zu sehen“, sagt Sprecher Marcel Schmidt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und weiter: „Die eingesetzten Beamten forderten den mutmaßlichen Täter auf, die Taschen seiner Shorts zu entleeren, dem kam er nach.“ Dabei soll er lediglich mit Shorts und Schuhen bekleidet gewesen sein. Bei der Waffe, die später am Ort des Suizids gefunden wurde, soll es sich um eine Faustfeuerwaffe kleinerer Bauart handeln.

Lesen Sie auch

Ob der mutmaßliche Täter diese am Körper oder anderswo verstecken konnte, bleibt unklar. Ebenso, ob er zur Toilette begleitet wurde, wo er sich erschoss. Die Polizeidirektion Neumünster hat den Auftrag, den Einsatz zentral nachzubereiten.

Die Staatsanwaltschaften aus Kiel und Flensburg hatten bereits zuvor neue Angaben gemacht. Demnach habe eine Anruferin am vergangenen Sonnabend um 13.10 Uhr eine Schussabgabe auf dem Thormannplatz in Rendsburg gemeldet. Dort entführte der mutmaßliche Täter seine ehemalige Partnerin und verletzte sie lebensgefährlich. „Nach Zeugenaussagen soll der Schuss auf offener Straße gefallen sein“, sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Michael Bimler.

Mutmaßlicher Täter flieht mit verletztem Opfer aus Rendsburg

Anschließend sei der Entführer mit seinem Opfer in einem geliehenen Audi geflohen. Warum er nach Havetoft im Kreis Schleswig-Flensburg fuhr, bleibt dagegen unklar. Zur Frage, ob der Mann zu dem 900-Seelen-Ort einen Bezug hatte, wollten die Staatsanwaltschaften mit Verweis auf die Persönlichkeitsrechte des Beschuldigten keine Angaben machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das gilt ebenso für mögliche Ermittlungen oder Vorstrafen. „Ein zuverlässiger Rückschluss von etwaigen Vorerkenntnissen auf Einflüsse für die Tatbegehung ist nicht möglich“, hieß es von der Staatsanwaltschaft Kiel.

Im Fall des Suizids in Havetoft hat die Staatsanwaltschaft Flensburg ein Todesermittlungsverfahren aufgenommen. „Aktuell findet in unserem Auftrag die Obduktion des Leichnams in der Rechtsmedizin Kiel statt“, so Oberstaatsanwalt Bernd Winterfeldt. Dazu gehöre die Toxikologie, um feststellen zu können, ob der mutmaßliche Täter Alkohol oder Drogen konsumiert hat.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern: Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste: (0800) 111 0 111 (ev.); (0800) 111 0 222 (rk.); (0800) 111 0 333 (für Kinder/Jugendliche); im Web unter www.telefonseelsorge.de

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen Dort können Frauen, die Gewalt erfahren haben, unter (08000) 116 016 rund um die Uhr in 18 Sprachen Hilfe bekommen, per Telefon, Chat oder E-Mail, auch in Gebärdensprache. Weitere Infos unter www.hilfetelefon.de