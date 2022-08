2020 gelang es Ermittlern, den Kurznachrichtendienst Encrochat zu knacken und Drogenhändlern auf die Spur zu kommen. Zahlreiche Verhaftungen waren die Folge. Doch oft mussten Häftlinge aus der U-Haft entlassen werden. Denn an Schleswig-Holsteins Gerichten herrscht struktureller Personalmangel, kritisieren Topjuristen.

Kiel. Richterverbände haben am Freitag ihre Kritik an der mangelnden Personalausstattung in den Strafkammern verstärkt. Wie berichtet, mussten Schleswig-Holsteins Behörden in den vergangenen Jahren wegen überlanger Verfahren 13 Tatverdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen. Den Personen waren unter anderem schwerer Raub, erheblicher Drogenhandel und Körperverletzung zur Last gelegt worden.

„Es fehlen nicht nur Richter, sondern auch Wachtmeister und vor allem Kräfte in den Geschäftsstellen“, sagt Christine Schmehl, die Vorsitzende des Landes-Richterverbands. „Allein dort fehlen landesweit 200 Beschäftigte.“ Der Personalmangel an sich sei unstrittig – sonst hätten sich CDU und Grüne im neuen Koalitionsvertrag nicht darauf verständigt, einen 100-prozentigen Personaldeckungsgrad bei Gerichten und Staatsanwaltschaften anzustreben. Allerdings weist die Richterverbandschefin darauf hin, dass eilige Strafprozesse mit inhaftierten Angeklagten eben nicht jederzeit durch personelle Umschichtung zu bewältigen seien. „Nach geltendem Recht dürfen Richter für einzelne Verfahren nicht einfach ausgesucht oder nach Bedarf eingesetzt werden. Das verbietet bereits das Grundgesetz.“ Die Strafbehörden müssten also langfristig und systematisch verstärkt werden. „Wer in der aktuellen Lage sinngemäß behauptet, dass dies alles schon gehe, wenn man sich bloß anstrengt, verkennt die Realität und tritt den Einsatzwillen der Beschäftigten mit Füßen.“