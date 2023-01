Entlastung bei Kita-Gebühren: Viele Eltern wissen es noch gar nicht

Die Neuregelung der Sozialstaffel bei Kita-Gebühren soll ein Baustein sein, um Familien in Zeiten von Inflation und hoher Energiekosten finanziell zu entlasten. Doch bislang haben in Schleswig-Holstein nur wenige Familien Anträge auf Ermäßigung gestellt.

Kiel. Um Eltern mit niedrigen und mittleren Einkommen bei den Ausgaben für die Kinderbetreuung zu entlasten, hat Schleswig-Holstein zum 1. Januar 2023 die Regeln für die Sozialstaffel verändert. Bis Ende Juli könnten deutlich mehr Familien von ermäßigten Kita-Gebühren profitieren – wenn sie einen entsprechenden Antrag stellen. Doch der große Ansturm blieb bislang aus.

Die Erfahrungen in den Gemeinden sind ähnlich, wie eine Umfrage ergab. Noch sei eine gute Annahme des Instrumentes nicht abzulesen, heißt es etwa aus dem Amt für Sozialwesen in Eckernförde: „Es ist kein großer Anstieg im Antragsvolumen erkennbar.“ Für Wohngeld sei die Zahl der eingegangenen Anträge „sehr deutlich“ gewachsen, für Kita-Ermäßigung liefen dort bislang nur neun Anträge auf. In Bad Segeberg gingen vier ausgefüllte Formulare ein, in Rendsburg gar keins.

Wer Wohngeld bekommt, kann sich von Kita-Beiträgen befreien lassen

"Wir registrieren eine steigende telefonische Nachfrage zu Elterngebühren und Einkommensgrenzen", sagt Kiels Bürgermeisterin Renate Treutel. Sie erwartet, dass auf die steigenden Wohngeldanträge aus Haushalten mit Kindern ähnlich stark steigende Anträge im Bereich der Kita-Gebühren folgen. Denn: Wer Wohngeld bekommt, kann sich vollständig von den Kita-Beiträgen befreien lassen.

Die Stadt Neumünster berichtet ebenfalls von zunehmenden Anfragen per Telefon und Mail. „Wir schicken vermehrt Anträge an Eltern“, so Stadtsprecher Stephan Beitz. Die Rückläufer seien noch nicht eingegangen.

Entlastung bei Kita-Gebühren: Info-Schreiben an die Familien ging erst kurz vor Weihnachten raus

Eine Erklärung für die Zurückhaltung der Eltern könnte aus Sicht der Verwaltungen darin liegen, dass die Neuerung aufgrund der kurzfristigen gesetzlichen Veränderung mitten im Dezember noch gar nicht zu allen Familien durchgedrungen ist.

Das Sozialministerium hatte am 21. Dezember ein dreiseitiges Info-Schreiben an die Kommunalverbände verschickt – mit der Bitte, es an Kitas und Eltern weiterzuleiten. Im Kreis Plön geschah das noch vor Weihnachten. In Kiel ist ein offener Elternbrief in Arbeit.

„Am 22. Dezember sind viele Kitas in die Weihnachtspause gegangen, sodass die Info wohl viele Eltern vor dem Jahreswechsel nicht mehr erreicht hat“, sagt Michael Sierck von der Landeselternvertretung der Kitas. Die Hemmschwelle, sich bei der Beantragung vor dem Amt „nackig zu machen“, sei zudem bei vielen Familien hoch, fügt seine Co-Vorsitzende Simone von Pein hinzu.

Eltern beklagen hohen bürokratischen Aufwand

Zwar begrüßen sie die Hilfe vom Land Schleswig-Holstein. Gerade Eltern mit mittlerem Einkommen glaubten jedoch oft, dass sie ohnehin keine Ermäßigung oder nur einen geringen Betrag bekommen würden. Dafür müsse relativ viel Bürokratie überwunden werden. Wer sich durch das Formular fürs Wohngeld gekämpft habe, müsse für die Kita-Gebühr ein zweites Mal ansetzen, beklagt Sierck. „Das muss einfacher gehen.“

Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) appelliert unterdessen an die Eltern, sich über die Möglichkeiten zu informieren: „Vielfach erreichen Entlastungen Menschen nicht, weil sie keinen Antrag stellen.“

Die Sozialregelung wurde so ausgeweitet, dass Familien maximal 25 Prozent des Einkommens über der Einkommensgrenze für die Elternbeiträge einsetzen müssen. Vorher waren es 50 Prozent.