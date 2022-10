Entlastung, Zukunftsvision und Wochenend-Tipps

Von Entlastungsplänen für Verbraucher über Zukunftsvisionen für eine Seilbahn über die Kieler Förde bis hin zu Tipps fürs Wochenende: In der „Post aus dem Newsroom“ erfahren Sie, was heute und in den kommenden Tagen wichtig ist.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

angesichts der vielen Preissteigerungen, die jeder von uns aktuell schultern muss, kommt vor dem Wochenende eine positive Nachricht ganz gelegen: Die Stadtwerke Kiel kündigen an, die niedrigeren Mehrwertsteuersätze umgehend weitergeben zu wollen. Damit alle Verbraucherinnen und Verbraucher von der Entlastung profitieren können, muss aber noch eine Hürde genommen werden.

Wer schon länger in Kiel lebt, erinnert sich vielleicht noch an die Seilbahn über dem Bootshafen und schwelgt in schönen Erinnerungen. Dass es eines Tages wieder etwas Ähnliches in der Landeshauptstadt geben könnte, ist nicht ganz unrealistisch. Über die Idee einer Seilbahn über die Kieler Förde berichtet Frank Behling:

Weiter östlich sind die deutschen Untersuchungen an der Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 beendet worden. Als letzte Einheit kehrte das Minenjagdboot „Dillingen“ nach Kiel zurück. Ungeachtet des Untersuchungsergebnisses muss sich jeder aber einer Sache bewusst sein: Ein vollständiger Schutz der kritischen Infrastruktur in der Ostsee wird in Zukunft wohl nicht möglich sein. Mehr dazu erfahren Sie in den folgenden Berichten:

Mit Blick auf das nahende Wochenende haben wir natürlich wieder einige Tipps für Sie parat. Von Flohmärkten über Herbstmärkte bis zu Konzerten - hier finden Sie Inspiration für die kommenden zwei Tage:

Weitere aktuelle Nachrichten finden Sie hier:

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Eine neue öffentliche Toilette gibt es jetzt in der Auguste-Viktoria-Straße beim ZOB in Kiel. © Quelle: Frank Peter

Diese öffentliche Toilette am ZOB in Kiel kann mehr als herkömmliche Toilettenhäuschen: Unter anderem soll sie Menschen mit mehrfacher oder schwerer Behinderung die Teilhabe am öffentlichen Leben vereinfachen. Denn sie bietet Hilfen, die über eine reguläre Behindertentoilette hinausgehen. Mehr dazu erfahren Sie hier:

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.