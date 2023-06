﻿Weihnachtsgeld für Beamte: SH droht Rückzahlung von mehr als 1,5 Milliarden Euro

Treia/Karlsruhe. Schleswig-Holstein droht ein Finanzdesaster. Noch in diesem Jahr wird das Bundesverfassungsgericht entscheiden, ob die 2007 erfolgte Kürzung des Weihnachtsgeldes für die Justizvollzugsbeamtin Anke Pöhls (Besoldungsgruppe A7) aus Treia gegen das Grundgesetz verstieß. Infolge dieser Entscheidung könnte das Land jahrelang einbehaltene Sonderzuwendungen für knapp 47 000 Beamte in Höhe von mehr als 1,5 Milliarden Euro nachzahlen müssen. Auf Geld dürfen auch rund 10 000 Kommunalbeamte hoffen.

„Das Verfahren befindet sich in der Bearbeitung“, sagte der Sprecher des Bundesverfassungsgerichts, Jonas Heimbach. Der zweite Senat wolle laut Terminvorschau 2023 entscheiden. „Ich hoffe, dass ich Erfolg habe“, meinte Klägerin Pöhls. Ich bin sehr optimistisch“, ergänzte der Landesvorsitzende des Beamtenbundes, Kai Tellkamp. „Es gibt klare juristische Hinweise, dass Beamte in Schleswig-Holstein aufgrund der Streichung des Weihnachtsgeldes nicht mehr amtsangemessen bezahlt werden“.

Weihnachtsgeld für Beamte: Klägerin siegte schon in Schleswig

Diese Einschätzung stützt sich auch auf den Sieg Pöhls vor dem Verwaltungsgericht Schleswig. Das Gericht hatte im Herbst 2018 entschieden, dass es durch die Kürzung der Sonderzuwendung bei der Besoldungsgruppe A7 „Anhaltspunkte für eine verfassungswidrige Unteralimentation gibt“. Die Schleswiger Richter legten den Fall daraufhin ihren Kollegen in Karlsruhe vor, weil nur sie einen Verstoß gegen das im Grundgesetz verankerte Beamtenrecht feststellen können.

Im Erfolgsfall winkt Pöhls eine Nachzahlung von knapp 20 000 Euro für die Jahre 2007 bis 2021. Für diesen Zeitraum hat das Land allen Beamten die Umsetzung einer höchstrichterlichen Entscheidung garantiert. Tellkamp ist mit Blick auf die Karlsruher Rechtsprechung überzeugt, dass sich durch eine Nachzahlung an A7-Beamte der Abstand zu den Bezügen von A8-Beamten und infolge von Besoldungsgruppe zu Gruppe so verändert, dass das Land am Ende allen Beamten das Weihnachtsgeld für 15 Jahre nachzahlen muss. „Das ist ein Dominoeffekt“, so der Gewerkschafter. Das Land sieht diese Automatik so nicht.

Land Schleswig-Holstein hat keinen Euro zurückgelegt

In Justizkreisen wird vermutet, dass Karlsruhe lediglich feststellt, dass die Sparaktion beim Weihnachtsgeld verfassungswidrig war, aber dem Land die Schadensregulierung überlässt. In diesem Fall wäre eine gesetzliche Regelung wahrscheinlich. Sie könnte sich über Monate oder Jahre hinziehen, weil Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) alle Alarmsignale überhört und in den Haushalten keinen Euro Vorsorge getroffen hat. Im Landeshaus ist daher schon von einem Sondervermögen Weihnachtsgeld die Rede, also einer Finanzierung der Rückzahlaktion über Kredite.

„Der gesetzgeberische Korrekturbedarf hängt vom Urteil des Bundesverfassungsgerichts ab“, sagte Finanz-Staatssekretärin Silke Torp. Umso sicherer ist sich Tellkamp. Der „große Rückzahltag“ komme. „Wir haben den dicken Fisch an der Angel.“ Klägerin Pöhls hat mit Blick auf das langwierige Verfahren nur einen Wunsch: „Ich möchte noch erleben, dass meine Kollegen und ich das volle Weihnachtsgeld bekommen.“

