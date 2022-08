﻿Entspannung in Kieler Kliniken: Rückkehr zum Regelbetrieb

Covid-Intensivstation in der Inneren Medizinischen Klinik I am UKSH in Kiel: Aktuell werden am UKSH 50 Patientinnen und Patienten behandelt, die sich mit Sars-CoV-2 infiziert haben oder die mit Covid-19 aus anderen Gründen stationär aufgenommen wurden. 15 (vier intensivmedizinisch) von ihnen werden am Campus Kiel versorgt, 35 (vier intensivmedizinisch) am Campus Lübeck.

© Quelle: Thomas Eisenkrätzer