﻿Epilepsie: Erstes digitales Beratungszentrum in Norddeutschland

Allein in Schleswig-Holstein sind aktuell 36 000 Menschen betroffen: Epilepsie ist eine der häufigsten chronischen neurologischen Erkrankungen. Die Versorgungssituation ist nicht gerade rosig. Das soll sich ändern. UKSH und Rotes Kreuz haben das erste digitale Epilepsie-Beratungszentrum in Norddeutschland gestartet.

UKSH und Rotes Kreuz arbeiten in der digitalen Epilepsieberatung eng zusammen.

Kiel. Epilepsie kann jeden treffen. Bei guter Versorgung lässt sich für Betroffene dieser chronischen Nervenerkrankung die Lebensqualität sehr verbessern. Doch leider ist die Versorgung auch im Norden nicht gerade optimal. Das soll sich nun ändern: Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) starten das erste digitale Epilepsieberatungszentrum in Norddeutschland. Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) übergab am Wochenende offiziell einen Förderbescheid des Landes für das Modellprojekt.

Für Menschen mit Epilepsie habe das Projekt in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein eine wesentliche Bedeutung, sagte von der Decken. „Erstmals wird damit ein flächendeckendes und niedrigschwelliges Online-Angebot zur Epilepsie mit einer umfassenden Beratung zu unterschiedlichen Themen etabliert.“

Patienten und Angehörige werden im Umgang mit Epilepsie geschult

Das Beratungszentrum „Digitale Epilepsieberatung Nord“ sei rein digital und biete ab sofort eine Online-Sozialberatung sowie das interaktive digitale Patientenschulungsprogramm „EpilepsON“. Dies richte sich an Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen, die interaktiv durch Trainerinnen und Trainer im Umgang mit der Erkrankung und aktuellen Therapieoptionen geschult werden, hieß es.

Laut Daten der Ersatzkassen gibt es rund 36 000 Epilepsiebetroffene allein in Schleswig-Holstein. Epilepsie ist eine der häufigsten chronischen neurologischen Erkrankungen. Die neue "Digitale Epilepsieberatung Nord" soll den Menschen Mut machen, aktiver mit der Erkrankung umzugehen und über Therapieoptionen informiert zu werden. Zudem werde ein fachlicher und interdisziplinärer Austausch durch virtuelle Fallkonferenzen zur Optimierung der epileptologischen Betreuung für Behandlerinnen und Behandler angeboten, hieß es.

Beratungszentrum Epilepsie: Vor allem die Versorgung im ländlichen Raum soll besser werden

Durch das Modellprojekt könne die Versorgung von Epilepsiepatientinnen und -patienten im ländlichen Raum verbessert werden, so von der Decken, „da sie potentiell seltener weite Anreisen zu spezifischen Angeboten auf sich nehmen müssen“. Bereits seit Januar 2022 werde das Projekt des Erwachsenenepilepsiezentrums Kiel der Klinik für Neurologie am UKSH in Zusammenarbeit mit dem Norddeutschen Epilepsiezentrum für Kinder und Jugendliche des DRK mit knapp 500 000 Euro aus dem Versorgungssicherungsfonds des Landes gefördert.

Trotz vielfältiger Bemühungen gilt die Patientenversorgung in Schleswig-Holstein nach wie als sehr verbesserungswürdig. „Mit unserem Projekt hoffen wir hier einen deutlichen Beitrag leisten zu können“, sagt Dr. Nils G. Margraf, Projektleiter und Oberarzt der Klinik für Neurologie des UKSH in Kiel. „Wir wünschen uns einen aktiven Umgang mit der Erkrankung, der Behandlungsmöglichkeiten ausschöpft und die Stigmatisierungen und Einschränkungen durch Epilepsie zurückdrängt und sind sehr dankbar für die große Unterstützung auf diesem Weg.“

Epilepsie kann in jedem Lebensalter auftreten

Epilepsie ist eine Erkrankung, bei der das Gehirn oder einzelne Hirnbereiche übermäßig aktiv sind und zu viele Signale abgeben. Dies löst die sogenannten epileptischen Anfälle aus. Dabei zucken manchmal nur einzelne Muskeln – es kann aber auch der gesamte Körper krampfen, bis hin zur Bewusstlosigkeit.

Eine Epilepsie kann in jedem Lebensalter auftreten. Manche Menschen haben schon in der Kindheit ihren ersten Anfall, andere erst im Alter. Zwischen den Anfällen zeigen sich meist keine körperlichen Beschwerden. Durch Medikamente kann es gelingen, Anfälle zu verhindern und eine gute Lebensqualität zu erhalten.