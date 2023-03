Equal Pay Day: Frauen im Norden verdienen 12 Prozent weniger als Männer

Männer verdienen in Schleswig-Holstein im Schnitt 12 Prozent mehr als Frauen. Das hat für letztere erhebliche Konsequenzen: Sie werden in Abhängigkeiten gedrängt, als Rentnerinnen droht ihnen Altersarmut.

Kiel. Frauen verdienen nach wie vor deutlich schlechter als Männer. Diese Lohnlücke beträgt in Schleswig-Holstein 12 Prozent – so viel liegen die Bruttoverdienste von Männern nach Angaben des Statistikamts Nord über denen der Frauen.

Das Land liegt damit unter dem Bundesdurchschnitt, der 18 Prozent beträgt. Rechnet man diesen Prozentwert in Arbeitstage um, kommt man auf 66 Tage, an denen Frauen praktisch unbezahlt arbeiten, während Männer vom 1. Januar an entlohnt werden. Daher fällt der sogenannte Equal Pay Day in diesem Jahr auf den 7. März.

Equal Pay Day: Frauen droht Altersarmut

Im Jahr 2022 betrug der Bruttostundenverdienst von Frauen in Schleswig Holstein im Schnitt 18,92 Euro. Männer verdienten dagegen 21,50 Euro. Der Verdienstunterschied beträgt somit 2,58 Euro pro Stunde.

Der Verdienstabstand ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Frauen in Branchen, Berufen und Anforderungsniveaus arbeiten, in denen schlechter bezahlt wird. Hinzu kommt, dass 44 Prozent aller Frauen in Schleswig-Holstein in Teilzeit arbeiten, was auch mit geringeren durchschnittlichen Bruttostundenverdiensten einhergeht. Gleiches trifft jedoch nur auf elf Prozent der Männer zu.

Nach der Geburt des ersten Kindes (durchschnittliches Alter: 30,3 Jahre) wird die Verdienstlücke nahezu stetig größer. Während die Frauenverdienste stagnieren, erzielen die Männer deutliche Verdienstzuwächse, hieß es. Nach Einschätzung des Statistikamts Nord ist der Verdienstabstand vor allem darauf zurückzuführen, dass Frauen in Branchen, Berufen und Anforderungsniveaus arbeiten, in denen schlechter bezahlt wird.

Frauen arbeiten deutlich häufiger in Teilzeit

Hinzu komme, dass 39 Prozent aller Frauen in Teilzeit arbeiteten – mehr als doppelt so häufig wie Männer. Das gehe mit geringeren durchschnittlichen Bruttostundenverdiensten einher. Laut Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB) erwirtschaften Frauen so ein geringeres Vermögen und beziehen später schlechtere Renten. Ihnen drohe Altersarmut und eine finanzielle Abhängigkeit vom Partner.

Der Equal Pay Day symbolisiert die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern. Je früher im Jahr dieser Aktionstag für Lohngerechtigkeit stattfinde, desto geringe sei die Lohnungleichheit. In diesem Jahr findet er wie schon 2022 am 7. März statt.

RND/dpa/epd