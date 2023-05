﻿Hier können Sie in Schleswig-Holstein Erdbeeren pflücken

Schleswig-Holstein. Mit dem Sommer kommt auch die Erdbeersaison nach Schleswig-Holstein. Für viele ist das Selbstpflücken der leckeren Früchte jedes Jahr ein Highlight. Mit Körben ausgestattet geht es ab aufs Feld – dabei immer auf der Suche nach den größten und leckersten Erdbeeren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Interaktive Karte: Erdbeeren pflücken in Schleswig-Holstein

Auf welchen Feldern können Sie in Schleswig-Holstein Erdbeeren pflücken? Wir haben uns bei den Landwirten in Kiel, Bad Segeberg, Eckernförde, Rendsburg, Neumünster, Plön und in den kleineren Städten und Gemeinden umgehört. Die Erdbeerfelder finden Sie in unserer interaktiven Karte. Ebenso ist hier vermerkt, und ab wann Sie auf ihnen pflücken können

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fehlt ein Feld? Dann teilen Sie uns dies gerne per Mail mit: onliner@kieler-nachrichten.de – und wir ergänzen die Karte.

Lesen Sie auch

Rückblick auf die Erdbeerernte 2022 in Schleswig-Holstein

Erdbeeren wurden im Jahr 2022 von 89 Betrieben auf einer Freilandfläche von 862 Hektar erzeugt. Die Ernte fiel laut Statistik mit 5673 Tonnen geringer aus als im Jahr davor.

KN