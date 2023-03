﻿Erfinderclub Schleswig-Holstein: Wie die Mitglieder an neuartigen Ideen tüfteln

Der Erfinderclub Schleswig-Holstein hat in 25 Jahren schon so manche Idee zur Marktreife gebracht – von einer Lösung gegen das Bienensterben bis zum Unkraut-Jet. Doch lässt sich mit den Erfindungen auch Geld verdienen?

Flintbek. Was verbindet die Rettung der Bienen mit einem Restaurant in Flintbek? Ganz einfach: Jeden letzten Mittwoch im Monat treffen sich Erfinder aus ganz Schleswig-Holstein in ihrem Stammlokal „La Perla“ und diskutieren über neuartige Ideen. Dabei ist auch eine technische Möglichkeit entstanden, um den größten Feind der Biene zu töten – die Varroamilbe. In Forscherkreisen eine Sensation, denn bisher ist der Kampf gegen die Milben für Imker sehr aufwendig. Aber hinter so einer Entwicklung steckt auch viel Kraft und Geduld.

„Du musst anders sein, besser als alle anderen, damit deine Erfindung Potenzial hat“, sagt Christian Petersen. Er ist einer der drei Köpfe hinter Maja, dem Anti-Milben-Dosierungs-Kit für Imker, und Teil des Erfinderclubs. Wer jetzt an einen Zusammenschluss einsamer, unangepasster Wissenschaftler denkt, der hat ein falsches Bild vor Augen.

Die 42 Mitglieder kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen – vom ehemaligen Lehrer bis zum Bauingenieur. All diese verschiedenen Menschen bringt eine Sache zusammen: ihre unendliche Neugier und die Lust darauf, Antworten auf komplexe Sachverhalte zu finden. „Wir wollen gegenseitig voneinander lernen, jeder hat andere Stärken und Kenntnisse“, erzählt der 75-Jährige Mitgründer Gerhard Winter.

Erfinderclub Schleswig-Holstein feiert 25-jähriges Bestehen

Vor rund 25 Jahren hat er den Erfinderclub mit Gleichgesinnten ins Leben gerufen. Zu der Zeit hatte sich eine kleine Gruppe Tüftler regelmäßig bei Veranstaltungen der WTSH (Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein) getroffen – dadurch ist die Idee für den Erfinderclub entstanden. „Allein stößt man oft an Grenzen, aber gemeinsam können wir uns bestmöglich bei unseren Projekten unterstützen“, so Winter. Beispielsweise ist unter den Mitgliedern ein ehemaliger Patentanwalt, der bei allen rechtlichen Fragen berät.

Zu den monatlichen Treffen in Flintbek kommen rund 25 Erfinder aus ganz Schleswig-Holstein im Alter von Mitte 30 bis über 90 Jahren. Bisher gibt es allerdings nur eine einzige Erfinderin: „Da haben wir noch Nachholbedarf.“

Nur zehn Prozent der Erfindungen schaffen es in den Markt

Seit der Gründung haben die Mitglieder rund 60 Erfindungen entwickelt. Zurzeit sind jedoch nur zehn Prozent davon im Handel erhältlich. Neben der perfekten Matratze, die individuell an den Körper angepasst wird, ist beispielsweise ein Modulares Wasserradsystem zur Erzeugung von Strom oder ein Unkraut-Jet zur Reinigung von Gehwegen erfolgreich.

Die restlichen Ideen haben es nicht bis zur Umsetzung geschafft. So eine Erfindung auf den Markt zu bringen, ist nämlich gar nicht mal so leicht. Häufig scheitere es daran, einen Abnehmer für das Produkt zu finden: „Natürlich findet jeder seine eigene Idee super, aber manchmal gibt es auch ähnliche Erfindungen“, erzählt der zweite Vorsitzende Hartmuth Drews.

Erfindung ist fünf Prozent Inspiration und 95 Prozent Transpiration

Deshalb sei es immer wichtig, die Meinungen der anderen Mitglieder anzuhören und gegebenenfalls erneut zu recherchieren. Wie setze ich mich von anderen Produkten ab? Und wenn es nach einer ausgiebigen Tüftelphase zu einem Patent kommt, sei das größte Problem die Vermarktung.

Ein Leitspruch der begeisterten Erfinder ist: Erfindung ist fünf Prozent Inspiration und 95 Prozent Transpiration – also die Arbeit, die sich aus einer Idee ableitet. Bei ihren bisherigen Erfindungen war der Ablauf immer ähnlich. Nach einer detaillierten Recherche folgt der Austausch mit den anderen Mitgliedern, das Zeichnen von Modellen, die Produktanfertigung und ganz viel Ausprobieren.

Lässt sich mit den Erfindungen auch Geld verdienen?

Am Ende dieser lange Liste kann irgendwann das Patent stehen. „Aber das schönste Patent bringt nichts, wenn niemand es kennt“, sagt Hartmuth Drews. Der fast wichtigste Punkt sei daher, Kontakte zu finden. Im Fokus würden hierfür die Teilnahme an passenden Messen sowie ein Online-Auftritt stehen. Doch das kostet alles viel Geld – und erst wenn die Erfindung richtige Abnehmer findet, verdienen die Entwickler daran.

Auch mit der Lösung gegen das Bienensterben erzielen die drei Erfinder noch keinen Gewinn. Die Zuversicht ist hier aber groß, denn aktuell läuft ein EU-gefördertes Forschungsprojekt, welches ihre Technologie testet.