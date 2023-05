Kommunalwahl-Ergebnisse für Lübeck 2023: CDU gewinnt

Lübeck. Die Lübecker Bürgerschaft wurde gewählt: Bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein am 14. Mai 2023 gewinnt die CDU in Lübeck laut vorläufigem Ergebnis und holt 12 Sitze. Knapp dahinter folgen SPD und Grüne.

Die detaillierten Ergebnisse der Kommunalwahl in Lübeck 2023 finden Sie in den folgenden interaktiven Grafiken.

Ergebnisse der Kommunalwahl in Lübeck 2023: Stimmenverteilung für die Bürgerschaft

So wurde in den Wahlkreisen bei der Kommunalwahl in Lübeck abgestimmt

Stimmanteile der Parteien bei der Kommunalwahl in Lübeck 2023

Auf dem Stimmzettel standen bei der Kommunalwahl in Lübeck 17 Parteien – elf davon traten in allen Gemeindewahlkreisen an. Die CDU wurde stärkste Kraft. Die prozentualen Stimmanteile der Parteien im Detail:

CDU: 23,9 Prozent

SPD: 23,0 Prozent

Grüne: 22,6 Prozent

AfD: 8,6 Prozent

FDP: 5,6 Prozent

Die Linke: 3,1 Prozent

Grün+alternativ+links: 2,9 Prozent

Bürger für Lübeck : 2,3 Prozent

Die Unabhängigen: 2,1 Prozent

PARTEI: 1,8 Prozent

Freie Wähler: 1,8 Prozent

Volt (die Partei trat nur in 20 Wahlkreisen an): 1,5 Prozent

Die Basis (die Partei trat nur in 22 Wahlkreisen an): 0,7 Prozent

DKP (die Partei trat nur in acht Wahlkreisen an): 0,1 Prozent

Die Humanisten (die Partei trat nur in zwei Wahlkreisen an): 0 Prozent

Piraten (die Partei trat nur in einem Wahlkreis an): 0 Prozent

Tierschutzpartei (die Partei tritt nur in einem Wahlkreis an): 0 Prozent

Wahlberechtigt in Lübeck waren bei der Kommunalwahl 2023 insgesamt 173810 Personen. 72238 Wahlberechtigte haben abgestimmt – das entspricht einer Wahlbeteiligung von 41,6 Prozent.

Zum Bürgermeister wurde am 19. November 2017 Jan Lindenau (SPD) gewählt.

Bürgerschaft Lübeck: Die künftige Sitzverteilung

Nach der Kommunalwahl ergibt sich in Lübeck eine neue Sitzverteilung für die Bürgerschaft. Laut vorläufigem Ergebnis sind die insgesamt 49 Sitze künftig wie folgt aufgeteilt:

CDU: 12 Sitze

SPD: 11 Sitze

Grüne: 11 Sitze

AfD: 4 Sitze

FDP: 3 Sitze

Die Linke: 2 Sitze

Grün+alternativ+links: 1 Sitz

Bürger für Lübeck : 1 Sitz

Die Unabhängigen: 1 Sitz

PARTEI: 1 Sitz

Freie Wähler: 1 Sitz

Volt: 1 Sitz

Es handelt sich um eine vorläufige Sitzverteilung. Aufgrund möglicher Losentscheide gibt es bis zum endgültigen Ergebnis keine vollständige Sitzverteilung.

So wurde in Lübeck bei der letzten Kommunalwahl gewählt

In Lübeck holte die SPD bei der Kommunalwahl 2018 die meisten Stimmen. Die prozentualen Stimmanteile der Parteien insgesamt:

SPD : 27,6 Prozent

CDU : 24,7 Prozent

Grüne : 15,4 Prozent

Die Unabhängigen : 8,0 Prozent

AfD : 5,1 Prozent

Die Linke : 4,9 Prozent

FDP : 4,2 Prozent

Grün+alternativ+links : 2,8 Prozent

PARTEI : 2,5 Prozent

Freie Wähler : 2,4 Prozent

Bürger für Lübeck : 2,3 Prozent

DKP: 0,1 Prozent

Die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl 2018 lag in Lübeck bei 34,3 Prozent.

Das sind die Kommunalwahl-Ergebnisse 2023 in den Kreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein

