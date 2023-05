﻿Erixx gelobt Besserung: Zug-Situation wird sich nur langsam verbessern

Kiel. Das Zugunternehmen Erixx Holstein hatte in den letzten Wochen immer wieder mit Zugausfällen zu kämpfen. Beschwerden von Pendlern hatten sich zuletzt gehäuft. Das Kieler Wirtschaftsministerium reagierte nun, indem es eine „Vertragskrise“ erklärte. Die bedeutet für Erixx die Zahlung weiterer Vertragsstrafen.

Strafzahlungen in Millionenhöhe

„Erixx hat bereits Strafzahlungen in Millionenhöhe geleistet“, sagte Arne Beck, Geschäftsführer des Nahverkehrsverbundes NAH.SH am Freitag bei einem Gespräch mit Erixx im Wirtschaftsministerium. Die Zahlungen belasteten das Unternehmen, das zudem erhebliche Aufwendungen für mehr Personal tätigen müsse. Dennoch gelte es jetzt, die vertraglichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Es gebe ländliche Regionen, in denen nur Erixx fahre. „Dort trifft es die Menschen besonders hart.“

Akuter Fachkräftemangel

Erixx-Prokurist Rainer Blüm zeigte sich zerknirscht. Das Unternehmen bedauere die Ausfälle und die Probleme: „Wir sind, wie die gesamte Branche, vom Fachkräftemangel betroffen. Eine akute Welle von kurzfristigen Krankmeldungen und einigen unerwarteten Kündigungen konnte leider nicht aufgefangen werden.“ Erixx Holstein habe keine Möglichkeiten, die offenen Schichten flexibel nachzubesetzen.

Triebwagenführer werden umgesetzt

„Wir möchten Ihnen versichern, dass wir unser Bestes tun, um kurzfristige Krankmeldungen mit Bereitschaften oder einem Schienenersatzverkehr zu kompensieren und den Betrieb zu stabilisieren“, erklärt Nicolai Volkmann, kaufmännischer Geschäftsführer von Erixx Holstein. So würden kurzfristig Triebfahrzeugführer für ausgefallene Kollegen auf den Linien RE 83 und RB 84 (Kiel—Lübeck–Büchen—Lüneburg) einspringen, die sonst zwischen Kiel-Hauptbahnhof und Kiel-Oppendorf eingesetzt seien. Dort sollen dafür Busse verkehren.

30 neue Mitarbeiter

Blüm sagte, er sei zuversichtlich, bis Ende Mai zehn weitere Triebfahrzeugführer zu gewinnen. Es sei nun wichtig „Ruhe in das Unternehmen zu bekommen“, dann werde auch neues Personal kommen und damit mehr Stabilität. In den letzten drei Monaten hätten in unterschiedlichen Bereichen 30 neue Mitarbeiter eingestellt werden können.

Nah.SH und Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide (CDU) versicherten, es gelte, mit Erixx in einem konstruktiven Dialog zu bleiben. Erixx habe „alles in seiner Macht stehende getan, um den Herausforderungen zu begegnen“, ergänzte Beck. Die SPD-Fraktion im Landtag beantragte unterdessen für die Sitzung des Verkehrsausschusses in der nächsten Woche einen Bericht der Landesregierung zu der Entwicklung.