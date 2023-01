﻿Nach Bahn-Fehlstart: „Wir entschuldigen uns bei unseren Fahrgästen“

Erixx-Geschäftsführer Nicolai Volkmann bedauert den katastrophalen Fehlstart auf der Bahnstrecke Kiel-Lübeck, verspricht Fahrgästen eine Entschädigung und will spätestens ab April alle Züge nach Lübeck und Kiel-Oppendorf fahren lassen.

Kiel. Das Bahnunternehmen Erixx entschuldigt sich erstmals für den Fehlstart auf den Strecken von Kiel nach Lübeck sowie nach Kiel-Oppendorf. Geschäftsführer Nicolai Volkmann (42) verspricht den Fahrgästen im Interview mit unserer Redaktion eine finanzielle Entschädigung und will den Verkehrsvertrag mit dem Land spätestens ab April erfüllen. Volkmann ist Diplom-Kaufmann, führt erst seit Sommer 2022 die Geschäfte von Erixx-Holstein, arbeitet aber schon seit 2011 für den Mutterkonzern Netinera Deutschland.

Herr Volkmann, seit der Betriebsübernahme von Erixx sind mehr als 300 Züge ausgefallen. Das ist eine katastrophale Startbilanz.

Nicolai Volkmann: Das stimmt. Die Startbilanz ist ungenügend und entspricht nicht unseren Erwartungen. Es ist vor allem katastrophal für unsere Fahrgäste. Es tut uns sehr leid. Wir bedauern es. Und wir werden alles tun, damit es besser wird.

Erixx entschuldigt sich also für die Schlechtleistung?

Wir entschuldigen uns bei unseren Fahrgästen dafür, dass wir ihnen nicht das volle Leistungsspektrum anbieten können.

Pendler sollen Geld erhalten

Wird es für die Fahrgäste eine Kompensation geben?

Erixx wird die Fahrgäste entschädigen. Wir denken über verschiedene Modelle nach. Das Ergebnis werden wir in den nächsten Wochen vorstellen. Im Visier haben wir insbesondere die Pendler auf der Strecke zwischen Kiel und Lübeck. Sie werden eine angemessene Entschädigung erhalten.

Wir reden über Euros?

Ja, es geht um eine finanzielle Entschädigung.

Erixx wusste seit Langem, dass das Unternehmen ab Mitte Dezember 2022 die Strecken vom Kieler Hauptbahnhof bis nach Lüneburg sowie nach Oppendorf übernimmt. Trotzdem fehlte es an Personal.

Dafür gibt es mehrere Gründe. Wir hatten erstens weniger Vorbereitungszeit, weil der bisherige Betreiber DB Regio gegen die im Februar 2021 erfolgte Vergabe juristisch vorging. Gewissheit hatten wir erst ab Sommer 2021.

Bis zum Betriebsstart waren es da immer noch 18 Monate.

Diese Zeit haben wir auch genutzt. Wir haben sofort einen Ausbildungskurs für Fahrzeugführer eingerichtet und seitdem alle zwei Monate einen neuen Kurs gestartet. Trotz intensiver Werbung haben sich allerdings weniger Menschen gemeldet als erhofft. Und die Durchfallquote ist höher als gedacht. Und das war nicht alles.

Kaum Wechsel von DBRegio zu Erixx

Was ist noch schiefgelaufen?

Wir haben allen Mitarbeitern der DB Regio auf den Strecken ein Übernahmeangebot gemacht. Etwa 20 Prozent haben es angenommen. Das waren weniger als gedacht. Zudem habe einige der neuen Erixx-Mitarbeiter kurz vor dem Betriebsstart gekündigt. Auch unsere Suche nach Personal auf dem freien Markt war nicht so erfolgreich wie erwartet. Dazu kam dann die Krankheitswelle, die in dieser Form nicht absehbar war. So kam es zu den Zugausfällen und dem Ersatzfahrplan. Er ist stabil.

Wie geht es jetzt weiter? Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert für die Zeit des Ersatzfahrplans Doppeltraktionen, also längere Züge auf der Strecke Kiel nach Lübeck. Ließe sich das umsetzen?

Dafür fehlt uns das Zugmaterial. Wir haben eine Transferflotte, die uns von der DB Regio gestellt wird und aus 25 Fahrzeugen besteht. 22 werden für den Betrieb benötigt und drei Fahrzeuge bilden eine Werkstattreserve. Die Fahrzeuge sind uns nicht vollständig übergeben worden, wir haben bisher erst 23 Fahrzeuge bekommen. Wir haben also nicht die Möglichkeit, eine weitere Verstärkerleistung auf der Schiene anzubieten. Neben unserem verlässlichen Ersatzfahrplan mit einer Pünktlichkeitsquote von 94 Prozent haben wir aber einen Schienenersatzverkehr organisiert, damit wir die Kapazitäten auf den verbleibenden Linien entspannen können.

Der Vertrag, den Sie unterschrieben haben, sieht aber keine Busse, sondern Züge vor. Wann können Sie den Vertrag erfüllen?

Wir werden unser Angebot weiter hochfahren. Ab dem 6. Februar werden wir zwischen Kiel und Lübeck wieder vollständig mit dem RE fahren, nur noch in den Randzeiten werden wir auch auf einen Schienenersatzverkehr zurückgreifen. Wir gehen davon aus, dass die Züge ab März auf allen Strecken – bis auf wahrscheinlich Kiel – Kiel-Oppendorf – vollständig fahren werden.

Spätestens im April fahren Züge nach Kiel-Oppendorf

Und wann fahren wieder Züge nach Kiel-Oppendorf?

Das hängt davon ab, wie viele angehende Zugführer unsere Ausbildungskurse letztendlich bestehen. Es kann sein, dass die Züge auch im März schon wieder nach Kiel-Oppendorf fahren, oder erst im April. Das ist sehr schwer zu prognostizieren.

Nach unseren Informationen bekommen Sie vom Land für die Strecke Kiel-Lübeck-Lüneburg 24 Millionen Euro im Jahr. Nach Schätzungen haben Sie durch die Nichterfüllung des Vertrags derzeit einen Schaden von rund einer Million Euro im Monat. Ist das richtig?

Wir kennen dazu keine Schätzungen und haben dazu auch keine Schätzungen durchgeführt. Dafür sehen wir derzeit auch keine Veranlassung. Wir versuchen mit all unseren Ressourcen, den Betrieb voranzubringen.

Es gehen in Schleswig-Holstein regelmäßig verschiedene Bahnnetze in die Ausschreibung. Will Erixx sich auch noch für andere Netze bewerben?

Bevor wir von anderen Netzen reden, liegt unser Fokus auf dem aktuellen Betrieb. In der Zukunft sind wir aber natürlich auch offen für neue Aufgaben.

Von Ulf Christen und Jonas Bickel