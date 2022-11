﻿Erkältungswelle in Schleswig-Holstein: Erreger haben wieder freie Bahn

Holsteiner Herbstevent: Hengste und Elite-Reitpferde stehen in den Startlöchern

An diesem Freitag beginnt das Holsteiner Herbstevent. Auf der Verbandsanlage in Elmshorn ist alles hergerichtet. Die Elite-Reitpferde sind in Top-Form und die Hengste werden bereits am Donnerstag aufgestallt.