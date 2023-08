﻿Grundsteuer in SH auf Zielgeraden: 100.000 Eigentümer sind Erklärungen immer noch schuldig

Am 3. September

In Neumünster laden die Geschäfte am 3. September zum dritten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr ein. Die Geschäfte dürfen von 12 bis 17 Uhr öffnen. In der Innenstadt finden an diesem Tag noch weitere Events wie Stoffköste, Schwanenrennen oder Feuerwehrschau in der Holsten-Galerie statt.