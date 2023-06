﻿Vogelgrippe? 200 Küken von Trottellummen auf Helgoland verendet

Kiel/Helgoland. Nachdem die Vogelgrippe im vergangenen Sommer die Basstölpel auf Helgoland hart traf, verenden derzeit auf der Nordseeinsel reihenweise Trottellummen. Laut Elmar Ballstaedt, der die Station des Vogelschutzvereins Jordsand auf Helgoland leitet, sind dort seit Pfingsten rund 200 tote Lummenküken gefunden worden. Auch 20 verendete Altvögel und 20 Dreizehenmöwen wurden entdeckt.

„Die Tiere wurden im Landeslabor positiv auf das H5-Virus getestet, ob es sich um die hochansteckende Vogelgrippe H5N1 handelt, steht aber noch nicht fest“, sagt der Ornithologe. Die Ergebnisse des Friedrich-Löffler-Instituts darüber stehen noch aus. Erst dann könne offiziell von einem Vogelgrippeausbruch in der Seevogelkolonie gesprochen werden.

Hohe Ansteckungsgefahr für Grippeviren: Trottellummen brüten „dicht geklumpt“

Weil das hochpathogene Influenzavirus vor Pfingsten jedoch in Niedersachsen bereits bei vier Trottellummen nachgewiesen wurde, sei die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass auch auf Helgoland betroffene Tiere angespült werden.

Die Meeresvögel, die von ihrem Äußeren an Pinguine erinnern, kommen nur selten an Land – nämlich, um in den Felsen brüten. In Deutschland ist Helgoland dafür ihr einziger Platz, an die 4000 Lummen-Paare fliegen in der Brutsaison dorthin. „Sie brüten dicht geklumpt in den Felsenbändern, da sitzen oft 100 Vögel zusammen. Wenn da ein Tier das Virus hat, haben es schnell alle.“

Ein größeres Trottellummensterben kommt Ballstaedt zufolge immer mal wieder vor. 2008 sei das beispielsweise durch den Hitzesommer ausgelöst worden. Auch Nahrungsmangel könne ein Grund dafür sein. Weil Trottellummen allerdings über 15 Jahre alt werden können, ließen sich solche Jahre mit weniger Nachwuchs meist ganz gut kompensieren. Noch sei die Zahl der toten Tiere für die Population verkraftbar. „Die Frage ist jetzt: Was passiert die nächsten Tage?“

Lummensprung auf Helgoland: Abendliche Führungen fallen nach Totfunden aus

Mitte Juni stehen die Trottellummen auf Helgoland immer ganz besonders im Fokus. Denn ihre nur wenige Wochen alten und noch flugunfähigen Küken wagen um diese Zeit den sogenannten „Lummensprung“. Die Jungvögel hüpfen in der Dämmerung von den Klippen aus etwa 40 Metern Höhe ins Meer, wo sie von ihren Eltern in die Nahrungsgründe eingeführt werden. Das Naturspektakel lockt stets viele Vogelliebhaber und Fotografen auf die Insel.

So hatte auch der Verein Jordsand für den 10. bis zum 25. Juni diverse Veranstaltungen zu den „Lummentagen“ geplant. „Die Abendführungen zu den Lummensprüngen haben wir nun abgesagt“, so Ballstaedt. Die ornithologischen Rundfahrten und die nachmittäglichen Führungen zu den Lummenfelsen können aber stattfinden. „Wir nutzen sie auch, um die Gäste über die Vogelgrippe zu informieren.“

Bei den Basstölpeln auf Helgoland, von denen im Juli 2022 zahlreiche Tiere der Vogelgrippe zum Opfer fielen, sei die Lage bisher ruhig. „Die brüten bisher ganz normal, nur sind es dieses Jahr weniger als sonst.“ Er hoffe, das bleibe auch so.

Friedrich-Löffler-Institut sieht hohes Ausbreitungsrisiko von Vogelgrippe in Brutkolonien an der Küste

Laut dem Friedrich-Löffler-Institut wurden im April 18 Fälle von Wildvögeln mit hochpathogener aviärer Influenza aus Schleswig-Holstein gemeldet, im März waren es sogar 24. Im Mai und Juni wurden bisher rund ein Dutzend Fälle von Möwenvögeln und Wildgänsen aus den Kreisen Dithmarschen, Plön, Nordfriesland und in Lübeck von hochansteckenden Vogelgrippeviren registriert.

Das Institut stufte zuletzt das Risiko der Aus- und Weiterverbreitung in die Brutkolonien von Küstenvögeln und Möwen in Deutschland als hoch ein. Grund seien vor allem die hohen Infektionsraten bei Lachmöwen in Nord- und Mitteleuropa.

KN