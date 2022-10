﻿Erste Hotels in Schleswig-Holstein fordern Energiezuschlag von den Gästen

Welthundetag 2022: Schicken Sie uns ein Foto Ihres Hundes!

In jedem fünften Haushalt in Deutschland lebt auch ein Hund – auch in Ihrem? Zum Welthundetag 2022 suchen wir die schönsten Fotos. Wie Sie uns ein Bild Ihres Vierbeiners zuschicken können, erfahren Sie hier.