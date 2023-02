Einen Monat nach der tödlichen Messerattacke in Brokstedt hat Schleswig-Holsteins Landtag am Mittwoch eine erste Bilanz gezogen. Direkt im Anschluss daran kam erstmals das neue „Forum Sicherheit“ zusammen. Sein Hauptaugenmerk liegt auf Bussen und Bahnen.

Kiel. Als eine erste Konsequenz aus der tödlichen Messerattacke in Brokstedt hat die Landesregierung am Mittwoch Fachleute zum neuen „Forum Sicherheit“ empfangen. An der Auftaktsitzung nahmen neben Innenstaatssekretärin Magdalena Finke und Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide auch Vertreterinnen und Vertreter von Verkehrs- und Wirtschaftsunternehmen, Gewerkschaften, Polizei und Pro Bahn teil. Erklärtes Ziel ist es, in Bussen und Bahnen sowie an Bahnhöfen und Stationen für mehr Sicherheit zu sorgen. Voraussichtlich im Herbst dieses Jahres sollen auf einem Gipfeltreffen konkrete Maßnahmen festgezurrt werden.