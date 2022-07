Kiel. Der Maschinenbauingenieur Gordon Tittes hat zwar einen Job, ist aber auf der Suche nach etwas Neumen. Er sieht im ersten Kieler Kräfte-Hackathon die Chance, darauf Einfluss zu nehmen, wie die künftige Arbeit aussehen soll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Tittes, was erwarten Sie von einem „Kräfte-Hackaton“?

Gordon Tittes: Ich freue mich auf den Austausch mit Menschen, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen, die diverse Erfahrungen gemacht haben in ihrem Leben und beruflichen Werdegang. So kommt man raus aus der eigenen Blase.

Was kann so ein Format, was die klassische Jobmesse nicht kann?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist zum einen, so denke ich, überschaubarer. Mit Sicherheit ist es interaktiver: Man geht nicht von Stand zu Stand und schaut sich Flyer an, sondern sitzt mit am Tisch, kommt quasi zwangsläufig ins Gespräch.

Sie suchen einen neuen Job. Was soll das für einer sein?

Ich bin vor allem auf der Suche nach einem agilen, lebendigen Team, das aufgeschlossen ist – auch gegenüber neuen Tools. Eine Team, das gerne Neues ausprobiert und einen Austausch auf Augenhöhe pflegt.

Die Branche ist zweitrangig?

In gewisser Hinsicht schon. Ich arbeite mit Daten, und die Verarbeitung von Daten ist überall wichtig. Es klingt vielleicht blöd, aber letztlich ist es fast egal, welches Produkt dahinter steht.

Was erwarten Sie ansonsten von einem Unternehmen in heutiger Zeit?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass man gehört wird und seine Erfahrungen einbringen kann. Dass man Spielraum bekommt und es aufgrund alter Systeme und eingefahrener Prozesse nicht heißt: Nein, geht nicht. Freiraum ist enorm wichtig. Da haben viele Unternehmen durch die Pandemie sicher viel gelernt. Ich höre aber auch von Betrieben, die wieder in alte Muster zurückfallen – etwa bei den Themen Kommunikation und Homeoffice.

Die Unternehmen bei diesem Hackathon wollen ja auch lernen, wie ihre Zielgruppe tickt, was sie etwa unter bestimmten Begriffen ganz konkret versteht. Beispiel Flexibilität: Was heißt das für Sie im Arbeitsleben?

Das heißt natürlich, dass man seine Arbeitszeit so einteilen kann, wie man möchte. Dass man selbstbestimmt agieren kann. Natürlich muss man die Rahmenbedingungen einhalten: Wenn ich Kundenkontakt habe, dann hat es natürlich wenig Sinn, erst um 16 Uhr anzufangen und bis in den Abend zu arbeiten. Flexibilität heißt für mich aber auch, dem Arbeitgeber gegenüber offen zu sein. Das kann dann auch heißen: Wenn ich freitags eigentlich um 13 Uhr Schluss mache, und es kommt ein wichtiger Termin um 15 Uhr, dann zu sagen: Okay, da bin ich dabei. Zu Flexibilität zählt auch, dass das Unternehmen auf die Lebensbedingungen der Beschäftigten achtet.

Damit sind wir bei der Vereinbarkeit von Job und Privatleben. Was sind Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen?

Ich hatte bislang das Glück, einen extrem kurzen Weg zur Arbeit zu haben. Es ist schon ein Riesenvorteil, wenn man es so einrichten kann, dass man dort arbeitet, wo man auch wohnt. Zentrales Thema sind natürlich die Arbeitszeiten. Viele Unternehmen erwarten auch heute noch, dass man 40 Stunden die Woche im Einsatz ist. Von diesem Denken sollte man sich unbedingt lösen. Denn ob man 35 Stunden arbeitet oder 40: Die Leistung ist nur unwesentlich größer, wenn man fünf Stunden mehr am Arbeitstisch sitzt. Da kann man noch an vielen Schrauben drehen.

Was wäre für Sie ein Ergebnis der Veranstaltung, bei dem Sie sagen würden: Ja, das hat sich gelohnt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für mich ist die Teilnahme an sich erstmal entscheidend. Man kommt unter viele Menschen, und das ist nach der langen Abstinenz durch Corona schon ein Wert an sich. Wichtig ist es für mich, Ideen zu sammeln und auch Kontakte, die Zukunftsperspektiven öffnen.