Kiel. Sie erstrahlt endlich wieder komplett in Weiß: Die „Gorch Fock“ ist auf ihrer Ostseefahrt von Kiel nach Warnemünde erstmal seit fast sieben Jahren wieder unter vollen Segeln gefahren. Auf den besonderen Moment hatten sich die 100 Kadetten an Bord zwei Wochen lang in Kiel vorbereitet.

„Gorch Fock“ nimmt an der Hanse Sail teil

Gemeinsam mit der Stammbesetzung sind wieder genug Menschen auf der „Gorch Fock“, um alle Segel setzen zu können. Dies war in den vergangenen Monaten wegen Corona-Einschränkungen nicht möglich gewesen. Davor war das Segelschulschiff jahrelang saniert worden.

Derzeit liegt die „Gorch Fock“ in Warnemünde und nimmt an der Hanse Sail Rostock teil. Am kommenden Montag bricht das Schiff wieder auf und fährt weiter in Richtung Stettin (Polen). Letzte Station der fünfwöchigen Ausbildungsfahrt ist die finnische Hauptstadt Helsinki. Am 9. September wird die „Gorch Fock“ wieder in ihrem Heimathafen in Kiel zurückerwartet.