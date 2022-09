﻿16 Tote: Zahl der Ertrunkenen in Schleswig-Holstein bleibt gleich

Die Zahl der Menschen, die beim Baden tödlich verunglücken, bleibt konstant. Das teilte die DLRG mit. Bundesweit sieht das allerdings anders aus.

Bad Nenndorf. Die Zahl der tödlichen Badeunfälle in Schleswig-Holstein ist bis zum Ende dieses Sommers im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben. Von Jahresbeginn bis einschließlich August kamen mindestens 16 Menschen beim Baden in Gewässern des nördlichsten Bundeslands ums Leben, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Mittwoch in einer Zwischenbilanz im niedersächsischen Bad Nenndorf mitteilte.

