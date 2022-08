Einige hatten die Kieler Innenstadt bereits abgeschrieben. Leerstände, Baustellen und dann auch noch Corona. Nun eine Nachricht, die Hoffnung macht: In der Holstenstraße tummeln sich inzwischen schon wieder mehr Menschen als vor der Pandemie. Dafür gibt es Gründe. Auch in Plön brummt es. Aber leider im wahrsten Wortsinn. Ein tiefer, rätselhafter Ton nervt dort die Anwohner. Auch dafür müsste es doch einen Grund geben. Aber welchen?

Es brummt wieder in Kiel - leider auch in Plön

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Ach ja, die Holstenstraße. Viel ist ja nicht geblieben von ihr, einmal abgesehen vom Titel der ältesten Fußgängerzone Deutschlands. Die Zeiten aber, in denen man wegen des herrlichen Spielzeuggeschäfts oder der feinen Delikatessen- und Weinhandlung extra in die Innenstadt gefahren ist, die sind lange vorbei. Liegt vielleicht auch daran, dass man inzwischen generell so schlecht in die Innenstadt fahren kann, wenn es unbedingt mit dem Auto sein muss. Als dann noch Corona kam, erinnerte die Holstenstraße mehr und mehr an die Straßen aus einem Westernfilm - nur dass hier keine Heubüschel übers Pflaster fegten. Aber: Das Holstenfleet, neue Restaurants und viele Veranstaltungen haben Wirkung gezeigt. Nach aktuellen Zählungen hat die Zahl der Passanten in der Holstenstraße das Vor-Corona-Niveau sogar schon wieder überschritten. Eine gute Nachricht!

Ein ganz anderes Phänomen beschäftigt die Menschen in Plön, genauer gesagt: Im Rathjensdorfer Weg. Ein tiefes Brummen, das einfach nicht zu orten ist, nervt die Anwohner, bringt so manchen um den Schlaf und bleibt ein großes Rätsel. Die Ursache ist unbekannt. Die Verwaltung ist informiert und würde auch gern helfen. Aber auch sie ist ratlos. Am besten lesen Sie die Geschichte selbst. In aller Stille.

Die Energie-Sparpläne der Landesregierung, über die wir gestern berichtet haben, sind auf erste Kritik gestoßen. Und das überrascht nicht wirklich. Denn zu den Ideen gehört auch, in der Heizperiode Räumlichkeiten möglichst effektiv zu nutzen oder Mitarbeiter von vornherein ins Homeoffice zu schicken. Die Rechnung wäre dann in etwa so: Büros, in denen niemand arbeitet, müssen auch nicht geheizt werden. Nun hat sich der Deutsche Beamtenbund zu Wort gemeldet. Auch er spricht sich fürs Energiesparen aus. Aber die Beamten könnten „keine Versäumnisse der Vergangenheit ausbaden“. In vielen Gebäuden gebe es bei der energetischen Sanierung einen erheblichen Investitionsstau. „Die Folge kann nicht sein, dass die Beschäftigten mal eben in energieeffiziente Gebäude zusammengepfercht oder zwangsweise ins Homeoffice geschickt werden“, heißt es. Das deutet darauf hin, dass es noch eine Menge Gesprächsbedarf gibt. Deshalb hier noch einmal die Sparvorschläge von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) - damit alle wissen, worüber zu reden ist.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

