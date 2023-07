Ex-Ministerpräsidentin

Einer der letzten öffentlichen Auftritte: Heide Simonis mit Mann Udo 2016 am Rand der Mai- Kundgebung des DGB in Kiel.

Sie regierte Schleswig-Holstein länger als jeder Ministerpräsident. Doch heute geht es Heide Simonis schlecht. Deutschlands erste Ministerpräsidentin leidet an Parkinson und verbringt auch ihren 80. Geburtstag am 4. Juli in ihrer Kieler Altbauwohnung überwiegend im Bett. Ein Porträt.

