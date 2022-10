Ex-Polizeigewerkschafter Nommensen zu 12000 Euro Geldstrafe verurteilt

Das Urteil im Fall Nommensen ist gesprochen: Der ehemalige Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen muss eine Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro zahlen. Ihm war vorgeworfen worden, polizeiliche Interna an einen Journalisten durchgestochen zu haben.

Lübeck. Der ehemalige Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen wurde am Mittwoch vor dem Landgericht Lübeck zu einer Geldstrafe von 330 Tagessätzen à 40 Euro verurteilt, weil er Dienst- und Privatgeheimnisse an einen Polizeireporter der Kieler Nachrichten verraten haben soll. In vier von 16 angeklagten Fällen sprach ihn Richter Klaus Grammann allerdings frei.

Aufgrund der zahlreichen ausgewerteten Chats und des Geständnisses des Angeklagten sei das Gericht überzeugt davon, dass Thomas Nommensen zahlreiche Informationen an einen Journalisten weitergegeben habe und die Folgen billigend in Kauf nahm. Nicht in allen Fällen habe es sich allerdings um den Verrat von Dienstgeheimnissen gehandelt, die wichtige öffentliche Interessen gefährdet hätten.

Landgericht Lübeck: Thomas Nommensen kann Strafe in Raten zahlen

Wegen der Verfahrensdauer gelten 30 Tagessätze bereits als abgegolten, erklärte Grammann. Das heißt, Nommensen muss insgesamt 12.000 Euro zahlen. Die darf er in monatlichen Raten von 300 Euro abstottern.

"Die Kammer hat ein Urteil gefällt, das von unserem Antrag erheblich abgewichen ist", sagte Oberstaatsanwalt Michael Bimler. Die Staatsanwaltschaft werde nun prüfen, ob sie Revision einlegen wolle. Sie hatte eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung gefordert. Das hätte einen Verlust des Beamtenstatus für Nommensen bedeutet.

Parallel läuft ein Disziplinarverfahren gegen Nommensen. Auch wenn das Urteil nicht automatisch den Ausschluss aus dem Polizeidienst bedeute, sei die Prognose für den Verbleib schlecht, so Grammann.

Urteilsverkündigung im Prozess: Nommensen wirkt erleichtert

Nommensen wirkte nach der Urteilsverkündung erleichtert. Das Gericht habe seine Auffassung „ausführlich und wohlbegründet“, sagte sein Verteidiger Michael Gubitz. Er gehe in vielen Teilen mit. „Wir hätten uns gewünscht, dass die Geldstrafe etwas weniger beträgt. Aber es gab einen Freispruch in einem Viertel der Vorwürfe.“ Gubitz hatte vergangenen Freitag auf eine Gesamtstrafe von maximal 180 Tagessätzen wegen Verrats von Privatgeheimnissen plädiert.

Nommensen wurde vorgeworfen, in 16 Fällen polizeiliche Interna an einen Reporter der Kieler Nachrichten durchgestochen zu haben. Es geht unter anderem um als Verschlusssache eingestufte Kapitel des sogenannten Buß-Berichts zur Rocker-Affäre in der Landespolizei. Auch zu einem Anschlag auf einen Linienbus in Lübeck und die Entlassung eines Polizeischülers wegen Nazi-Devotionalien soll er den Polizeireporter mit Insiderwissen versorgt haben.

Nommensen gestand, Fehler gemacht zu haben

Der Ex-Polizeigewerkschafter gestand im Prozess, Informationen an den Journalisten weitergegeben zu haben. Es sei ihm darum gegangen, Missstände innerhalb der Landespolizei aufzudecken. Ihn habe ein "fehlgeleiteter Whistleblower-Gedanke" angetrieben. Heute bereue er seine Fehler zutiefst. Nommensen ist seit Dezember 2019 vom Dienst suspendiert.

Die Staatsanwaltschaft war dagegen der Auffassung, Nommensen habe nicht in einem Aufklärungsinteresse gehandelt, sondern aus Geltungsdrang. Es sei ihm zudem darum gegangen, das Ansehen der von ihm ungeliebten Polizeispitze zu beschädigen.

Chat-Protokolle brachten Innenminister Grote zu Fall

Die Staatsanwaltschaft hatte seitenweise aus Chat-Protokollen zwischen dem Journalisten und dem früheren Vize-Landesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft vorgelesen, um ihre Argumentation zu untermauern. Nach einer Razzia im August 2019 hatten die Ermittler das Mobiltelefon von Nommensen sichergestellt und dessen Whatsapp- und Mailverkehr ausgewertet.

Nachdem das Justizministerium und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) über Bestra-Berichte der Staatsanwaltschaft in Inhalte der Chats einsehen konnten, war der damaligen Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) unter Verdacht geraten, eine zu große Nähe zu dem Gewerkschafter und dem Journalisten zu pflegen. Grote hatte das bestritten. Weil Günther ihm allerdings das Vertrauen entzog, legte Grote den Posten nieder. Seitdem ist Sabine Sütterlin-Waack (CDU) Innenministerin.