﻿Existenzgefährdende Lage: Kliniken in Schleswig-Holstein fordern Inflationsausgleich

Die in vielen Bereichen stark steigenden Preise belasten Kliniken im Norden stark: Weil sie zum existenzbedrohenden Problem werden könnten, forderte die Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein am Dienstag mit einer Aktion in Kiel vom Bund einen Inflationsausgleich.

Kiel. Die Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein fordert einen Inflationsausgleich für die Kliniken im Land. „Wir brauchen jetzt ein Sofortprogramm“, sagte der KGSH-Vorsitzende Heiko Naß am Dienstag bei einer Aktion unter dem Motto „Alarmstufe Rot“ vor dem Universitätsklinikum in Kiel. Die Krankenhäuser dürften nicht infolge eines starren Finanzierungssystems allein auf immensen Kosten sitzen bleiben.

Energie, Arzneimittel, Medizintechnik, aber auch Dienstleistungen wie Wäschereien hätten sich bundesweit stark verteuert. „Alle erheben höhere Preise, und die einzigen, die am Ende dieser Kette sitzen und sie nicht erhöhen können, sind die Krankenhäuser“, so Gerald Gaß, Vorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft.

Immense Kosten für Kliniken: Große Sorge vor Standortschließungen

Das Problem: Kliniken schließen immer für ein Jahr lang eine Entgeltvereinbarung mit den Kranken- und Pflegekassen ab. Wenn unvorhersehbare Ereignisse dafür sorgen, dass die Leistungen teurer werden, können sie das nicht mehr nachträglich an die Kassen weitergeben. Zugleich sind die Corona-Hilfen des Bundes Ende Juni ausgelaufen, die halfen, Mehraufwand zu finanzieren.

"Wir müssen unsere Stimme sehr laut erheben, damit wir nicht in den nächsten Monaten Krankenhausstandorte oder Fachabteilungen verlieren, die für die Versorgung der Menschen notwendig sind", so Gaß. Es sei ein Armutszeugnis, das nach all dem Engagement des Klinikpersonals in der Pandemie nun ausgerechnet sie auf die Straße gehen müssten.

„Würden wir nicht über die Gesundheit unserer Patientinnen und Patienten sprechen, sondern über eine andere Branche, müssten wir die Produktion einstellen“, sagte UKSH-Chef Prof. Jens Scholz. Je nachdem wie sich die Preise entwickeln, müsse allein das Uniklinikum mit 30 bis 100 Millionen Euro an Mehrausgaben rechnen.

Kliniken unter Kostendruck: Krankenhäuser erwarten Fehlbeträge von 131 Millionen Euro

Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) nannte die Situation der Kliniken „nicht nur ernst, sondern existenzgefährdend“. Nach einer Prognose des Verbandes der Ersatzkassen werde das Ausgabevolumen der Krankenhäuser im Land für den laufenden Betrieb im Jahr 2022 bei rund 1,85 Milliarden Euro liegen. Gehe man von einer Kostensteigerung durch Energiekrise und Inflation von fünf Prozent aus, müssten sie rund 92 Millionen Euro mehr aufwenden.

Die Krankenhausgesellschaft, die 76 Kliniken in Schleswig-Holstein vertritt, rechne sogar mit rund 131 Millionen Euro. Mit Blick auf die aktuellen Steigerungsraten beim Gas könne es noch schlimmer kommen, so die Ministerin. Ohnehin in sehr engen Grenzen wirtschaftende Kliniken könnten das nicht mehr bewältigen.

Bereits zweimal habe sie mit Ressortkollegen aus anderen Ländern den Bund darum gebeten, eine gesetzliche Regelung für einen Inflationsausgleich zu schaffen, um die Liquidität der Kliniken zu sichern, so von der Decken. „Dieser Bitte ist das Bundesgesundheitsministerium bisher nicht wahrnehmbar nachgekommen.“ Sie verlange vom Bund nun rasches Handeln.

Stark steigende Kosten: Viele Kliniken in den roten Zahlen

Schon jetzt stehen laut Gaß über 60 Prozent der Krankenhäuser bundesweit tief in den roten Zahlen, für 2023 rechnen Experten sogar mit 80 Prozent. „Ich prophezeie: Im nächsten Jahr wird so gut wie kein Krankenhaus in der Lage sein, seine Kosten aus den Erlösen zu decken, wenn jetzt nichts passiert.“

Die Mangelsituation sei längst da, sagte Kerstin Ganskopf, Geschäftsführerin des Friedrich-Ebert-Krankenhauses in Neumünster. „Wir sagen täglich Operationen ab, verschieben Patienten und sperren Stationen, weil wir das notwendige Personal nicht haben.“ Wenn kein Umdenken beim Finanzierungssystem stattfinde, könne irgendwann die Versorgung nicht mehr sichergestellt werden.

Klinik-Chef Scholz betonte, dass es nicht mit einer Einmalzahlung getan sei, sondern eine echte Strukturreform eingeleitet werden müsse. Dabei müsse ehrlich geprüft werden, welche Leistungen notwendig seien und ob alle Kliniken am Netz gebraucht werden – auch wenn das ein schmerzhafter Prozess sei.