Experte aus Kiel: „Wir brauchen einen vollständigen Fangstopp für Aale“

In Schleswig-Holstein gibt es immer weniger Aale. Warum das so ist, erklärt der Biologe Prof. Reinhold Hanel. Ein Interview über Aal in Sauer und die vielen Geheimnisse dieser Fische.

Ist besorgt über den dramatischen Rückgang der Aale an den europäischen Küsten: Prof. Reinhold Hanel, Direktor des Thünen-Instituts für Fischereiökologie, forscht derzeit in Marokko über Aale.

Kiel.Gibt es bald keine Aale mehr? Der Europäische Aal ist bedroht. An den europäischen Küsten beträgt sein Vorkommen, gemessen am Jungfischaufkommen, nur noch rund ein bis fünf Prozent der ursprünglichen Menge. Was ist passiert? Einer, der die Aale erforscht, ist Prof. Reinhold Hanel. Der 52-jährige Biologe, der unter anderem auch an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel lehrt, ist gelernter Fischereimeister und Direktor des Thünen-Instituts für Fischereiökologie in Bremerhaven. Ein Gespräch über Aal in Sauer, die Schlei und die Besatzmaßnahmen in Schleswig-Holstein.

Herr Prof. Hanel, wann haben Sie zum letzten Mal Aale gesehen?

Reinhold Hanel: Heute, in einem kleinen Fluss zwischen M’Diq und Oued Laou an der Mittelmeerküste Marokkos. Ich bin mit einem marokkanischen Kollegen gerade unterwegs, um Proben für eine Untersuchung der Isotopenmuster von Aalen unterschiedlicher geografischer Herkünfte zu sammeln.

Was erforschen Sie mit Ihrem Team genau?

Als Bundesforschungsinstitut forschen wir zum einen daran, wirklich zu verstehen, welche Ursachen in besonderem Maß zum Bestandsrückgang beitragen. Zusätzlich analysieren wir die bisherigen Schutzmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit und schlagen gegebenenfalls Alternativen vor. Dabei arbeiten wir als einziges Forschungsinstitut in Europa an allen Lebensstadien, neben Untersuchungen zu Gelb- und Blankaalen in Deutschland und andernorts auch an den Weidenblattlarven von Aalen in der Sargassosee und noch in diesem Jahr im Golf von Biskaya und der Straße von Gibraltar.

Als auf Eiderstedt die Aale in Massen in den Gräben schlängelten

Ich erinnere mich noch an viele Familien auf Eiderstedt, die in ihrem Garten einen Räucherschuppen hatten und dort dicke Aale räucherten. Die Aale gab es damals in Massen in den Bewässerungsgräben rund um die Warften. Sind solche Zeiten vorbei?

Vorerst sind diese Zeiten leider vorbei. Im Vergleich zu den 1960er- bis 1970er-Jahren ist die Nachwuchsproduktion, gemessen an der Ankunft der Glasaale an den europäischen Küsten, um etwa 95 bis 99 Prozent zurückgegangen.

Kinderstube der Aale ist rund 8000 Kilometer entfernt Der Europäische Aal ist in großen Teilen Europas, Kleinasiens und Nordafrikas beheimatet. Die Kinderstube der Tiere ist in der Sargassosee – ein Meeresgebiet im Atlantik südöstlich von Bermuda – rund 8000 Kilometer von Schleswig-Holstein entfernt. Sobald der Aal in der Sargassosee schlüpft, macht er sich auf den Weg in die Welt. Ursprünglich waren alle Binnengewässer in Schleswig-Holstein dicht mit Aalen besiedelt. Durch die Begradigung der Flüsse, Flurbereinigungen und den Bau von Wehren und Schöpfwerken sind die Flüsse und Bäche jedoch für den Aal oft unerreichbar geworden. Sobald der Aal genügend Fett angelegt hat, geht es zurück in die Heimat. Weibliche Tiere sind dann im Schnitt zwölf bis 15 Jahre alt, männliche sechs bis neun Jahre. Dazu wandern die Tiere im Herbst aus den Gewässern des Landesinneren über die Flüsse dahin zurück, wo sie geschlüpft sind. Die lange Reise zum Laichort in der Sargassosee dauert mehrere Monate – wenn alles gut geht. Nach der Fortpflanzung sterben die Tiere. Finden sie keine Möglichkeit des Abwanderns, können Aale bis zu 80 Jahre alt werden.

Unglaublich.

Ja. Ein derartiger Bestandseinbruch für eine Fischart ist absolut ungewöhnlich und gibt Anlass zur Sorge. Deshalb wird auf verschiedenen Ebenen versucht, den Aalbestand wieder aufzubauen, damit die Familien auf Eiderstedt hoffentlich irgendwann in der Zukunft wieder bedenkenlos Aale räuchern können.

Viele Aale sterben in den Wasserkraftturbinen

Was ist passiert? Warum steht es um den Aal so schlecht?

Leider haben sich die Lebensbedingungen des Europäischen Aals in seinem gesamten Verbreitungsgebiet verschlechtert. Neben der Regulierung und Verbauung von Fluss- und Seenlandschaften hat in den vergangenen Jahrzehnten vor allem die Wasserkraftnutzung stark zugenommen. Wasserkraft- und andere Querwerke behindern und verhindern die natürlichen Wanderbewegungen von Aalen und anderen Wanderfischen. Zusätzlich sterben jährlich unnötig viele Blankaale auf ihrem Weg zurück ins Meer in den Wasserkraftturbinen.

Spielt auch die Wasserqualität unserer Flüsse und Meere eine Rolle?

Leider ja. Fast zeitgleich hat auch die Schadstoffbelastung der Binnen- und Küstengewässer stark zugenommen. Aale nehmen aufgrund ihres langen Lebens und hohen Fettgehalts besonders viele Schadstoffe über die Nahrung auf und reichern diese an. Es besteht berechtigter Grund zur Annahme, dass stark belastete Aale nicht mehr erfolgreich ablaichen können.

Die intensive Fischerei auf den Aal sorgt auch für den Bestandsrückgang

Darin liegt also der Grund, dass die Aal-Population so dramatisch zurückgeht?

Nicht nur. Europäische Aale sind auch einem aus Asien eingeschleppten Parasiten ausgesetzt, der ihre Schwimmblase befällt. Und als wäre das nicht alles schon Grund genug zur Sorge, trägt auch die intensive Fischerei auf den Aal nach wie vor zum Bestandsrückgang bei. Welcher dieser Faktoren letztlich welchen Anteil hat am dramatischen Bestandseinbruch, kann derzeit niemand sagen.

Das Land Schleswig-Holstein setzt auf Besatzmaßnahmen

Das Land Schleswig-Holstein hat eigene Managementpläne für die Flussgebiete Eider und Schlei-Trave aufgestellt. Dort wird der Bestand an Aalen über Besatzmaßnahmen aufgefüllt. Gezüchtete Jungtiere werden dazu in die dortigen Gewässer gesetzt. Ein erster Schritt zur Rettung des Aals?

Das ist ein großes Missverständnis. Es werden keinen gezüchteten Tiere ausgesetzt, weil eine Nachzucht des Aals noch nicht gelungen ist. Stattdessen werden Jungaale andernorts wild gefangen, um sie in Schleswig-Holstein und in vielen anderen Regionen Nordeuropas zu besetzen. Besetzt wird vor allem dort, wo intensiv auf Aal gefischt wird, in großen Mengen auch oberhalb von Wasserkraftwerken, ohne Rücksicht darauf, ob die Aale unbeschadet den Weg zurück zu ihren Laichgründen schaffen können. Diese Praxis als Schutzmaßnahme zu verkaufen, ist grotesk.

Kann ein Fangstopp den Aal retten?

Ob ein Fangstopp den Aal retten kann, lässt sich derzeit nicht eindeutig vorhersehen. Trotzdem müssen aus wissenschaftlicher Sicht unverzüglich weitreichende Schutzmaßnahmen getroffen werden. Ich hoffe, die politischen Entscheidungsträger folgen der Empfehlung des Internationalen Rats für Meeresforschung für einen vollständigen Fangstopp, sowohl für die Berufs- als auch für die Angelfischerei, einschließlich des Fangs von Glasaalen für Besatzzwecke. Zusätzlich müssen auch wichtige Lebensräume des Aals wiederhergestellt werden.

Sie haben auch an Schlei und Schwentine geforscht. Wie ist die Situation dort?

Die unterscheidet sich nicht grundlegend von anderen Regionen Europas. Anders als bei den meisten anderen Fischarten gibt es europaweit nur einen Aalbestand. Das natürliche Jungfischaufkommen ist in beiden Flüssen vermutlich extrem gering, die Fischerei wird nur durch Besatz aufrechterhalten.

Aal-Experte Prof. Reinhold Hanel: „Mein Respekt vor diesen Tieren ist groß“

Viele Menschen ekeln sich ja vor den glitschigen Tieren. Können Sie mal eine kleine Liebeserklärung an den Aal abgeben?

Der Aal ist ein unglaubliches Tier und hat es geschafft, viele seiner Geheimnisse, bis hin zur genauen Lage seiner Laichgebiete, vor Generationen von Aalforschern zu bewahren. Kaum eine Fischart legt so weite Wanderungen zurück, besiedelt so unterschiedliche Lebensräume wie norwegische Fjorde, den Bodensee bis hin zu den Lagunen des Mittelmeers und erreicht dabei ein Alter von oft deutlich über 50 Jahren. Keine andere mir bekannte Fischart steigt bis in die Alpenvorlandflüsse auf, um auf dem Weg zurück zu seinem Laichgebiet in der Sargassosee bis in 1000 Meter Tiefe abzutauchen. Sie sehen, mein Respekt vor diesen Tieren ist groß.

Der Aal existierte in seiner Urform schon vor 200 Millionen Jahren. Wird er auch die nächsten 200 Millionen Jahre überleben?

Ich hoffe es sehr.

Noch eine letzte Frage zum Schluss: Würden Sie noch im Restaurant Aal in Sauer bestellen?

Nein, ganz abgesehen davon, dass ich Aal in Sauer als gebürtiger Tiroler rein kulinarisch nichts abgewinnen kann, bevorzuge ich Fisch aus nachhaltiger Fischerei und Aquakultur. In der derzeitigen Bestandssituation des Aals sind Fang und Zucht dieser Art nicht nachhaltig. Deshalb verzichte ich auch gerne auf schmackhaftere Rezepte für den Aal. Sauer esse ich entweder Knödel oder Graukäse.