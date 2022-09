﻿Experte gibt Tipps: Die fünf besten Pilze für Anfänger

Im Herbst lassen sich Pilze besonders gut sammeln. Experte Norbert Genz empfiehlt Anfängern, Röhrlinge zu sammeln und warnt vor oftmals gefährlichen Doppelgängern. Hier verrät er weitere Tipps.

Bosau. Pilze wachsen eigentlich das ganze Jahr. Aber die schönste Zeit, um Steinpilz, Maronenröhrling und Co zu sammeln, ist der goldene Oktober. Was müssen Naturliebhaber beim Ausflug in die Pilze beachten? Und wie unterscheidet man genießbare von giftigen Pilzen? Der Bosauer Pilzexperte Norbert Genz gibt regelmäßig Grund- und Fortgeschrittenenkurse. Seine wichtigsten Tipps und die besten fünf Pilze für Anfänger.

Trotz oder gerade wegen der großen Vielfalt – „in unseren Wäldern wachsen Hunderte essbare Pilze“ – sollten auch Gelegenheitssammler genau wissen, was sie ins Körbchen tun. „Viele Pilze sind sich auf den ersten und manchmal auch noch auf den zweiten Blick zum Verwechseln ähnlich“, sagt „Pilz-Onkel“ Genz und warnt, bei der Suche allzu leichtfertig vorzugehen.