﻿Künstliche Intelligenz „Chat GPT“ liefert Hausaufgaben auf Knopfdruck

Kiel. Früher haben Schüler für Referate und Hausaufgaben zum Beispiel bei Wikipedia abgeschrieben und sind damit meistens aufgeflogen. Heute nutzen findige Faulpelze dafür Künstliche Intelligenz (KI) wie den Textgenerator Chat GPT. Dieser erstellt auf Knopfdruck Aufsätze zu allen möglichen Themen.

Die Versuchung für Schüler, auf Chat GPT zu setzen statt auf Eigenleistung ist groß, fürchten auch viele Lehrer in Schleswig-Holstein. Da die Künstliche Intelligenz nicht einfach abschreibt, sondern aus diversen aus dem Internet zusammengesuchten Informationen einen neuen eigenständigen Text generiert, ist einem Schüler die Nutzung von Chat GPT nur schwer nachzuweisen.

Durchbruch in der Künstlichen Intelligenz

Informatiker halten Chat GPT für einen Durchbruch in der KI. Die Ergebnisse, die dieses Tool liefert, sind „faszinierend und erschreckend“ zugleich, sagt zum Beispiel die Kieler Wirtschaftsinformatikerin Doris Weßels.

Philologenverband sieht dringenden Handlungsbedarf

Der Philologenverband Schleswig-Holstein sieht laut Sprecher Walter Tetzloff „dringenden Handlungsbedarf“ und plant Anfang Mai gemeinsam mit der Hermann-Ehlers-Akademie eine Tagung in Kiel zu diesem Thema.

Tetzloff empfiehlt Lehrern, durch gezielte Rückfragen zu überprüfen, ob die Schüler sich eigenständig mit dem Thema befasst haben. Außerdem liege es im Ermessensspielraum der Lehrkräfte, der mündlichen Beteiligung im Unterricht und Projekten, die in der Schule erarbeitet werden, noch größere Bedeutung bei der Notenfindung zu geben.

Mehr mündliche Prüfungen?

Nach Ansicht von Indre Schmalfeld, Schulleiterin des Bad Oldesloer Gymnasiums Theodor-Mommsen-Schule, sollten Lehrer stutzig werden, wenn „ein Text nicht dem Sprachstil des jeweiligen Schülers entspricht“. Dieses Gespür „sei einfach da, wenn man seine Schüler gut kennt“. Künftig verstärkt auf mündliche Prüfungen zu setzen, ist laut Schmalfeld keine adäquate Lösung des Problems, „schließlich müssen die Schüler auch lernen sich schriftlich auszudrücken“.

Andersartige Leistungsnachweise gefordert

An der Schule am Burgfeld in Bad Segeberg (Gemeinschaftsschule mit Oberstufe) ist die Nutzung von Chat GPT nach Einschätzung von Schulleiter Rüdiger Nelson „noch nicht angekommen“. Da sich dies aber schnell ändern könne, müsse es künftig darum gehen, andersartige Leistungsnachweise zu entwickeln wie zum Beispiele spontane Tests oder Präsentationen in der Schule. Hellhörig würden Lehrer immer dann, wenn ein Leistungsnachweis „gar nicht zur Gesamtsicht auf den Schüler passt“.

Nutzung bei Eigenleistung erlauben

Das Kollegium der Eutiner Wilhelm-Wisser-Schule (Gemeinschaftsschule ohne Oberstufe) hat nach Angaben von Konrektor Christian Lux den Chatroboter GPT und seine Möglichkeiten „mit Erschrecken wahrgenommen“. In der Schülerschaft sei das Phänomen aber noch kein Thema. Lux vermutet, dass „dieses Problem vorwiegend Schulen mit Oberstufen trifft“.

Parallelen zum Taschenrechner

Statt die Nutzung von GPT zu verbieten, plädiert Lux dafür, dass man seine Möglichkeiten „als Hilfe nutzen darf, aber trotzdem Eigenleistung erbringen muss“. Die Situation sei vergleichbar mit dem Aufkommen des Taschenrechners. Auch damals mussten Richtlinien und Bewertungen verändert und der Taschenrechner in den Schulalltag integriert werden.

Lehrer testen Chat GTP

Das Kollegium des Lübecker Gymnasiums Oberschule zum Dom (OzD) hat bereits eine interne Konferenz zu dem Thema Chat GTP einberufen. „Ein Kollege hat Chat GPT getestet und wird uns von seinen Erfahrungen berichten“, sagt Schulleiter Lukas Kuczewski. Man müsse sich nun in Ruhe austauschen und überlegen, „wie die Aufgabenstellungen künftig an diese neue Herausforderung angepasst werden können.“

Noch hat Chat GPT ein kleines Manko: Es wurde nur bis 2021 mit Infos versorgt, für eine Arbeit über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine beispielsweise taugt er also nicht. Doch die technische Entwicklung schreitet rasant voran. „Das ist der Forschungsprototyp und damit erst der Anfang“, ist die Kieler Informatikerin Weßels überzeugt.

Bildungsministerium „beobachtet die Entwicklung“

Auch das Kieler Bildungsministerium beobachtet nach Angaben von Sprecher David Ermes „die verschiedenen Entwicklungen rund um durch KI generierte Texte“. Konkreten Handlungsbedarf sieht das Ministerium derzeit nicht, zumal laut Ermes „die Leistungen der Schülerinnen und Schüler stets im Gesamtkontext bewertet werden“.

GEW fragt: Wie sinnvoll sind Hausaufgaben?

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Schleswig-Holstein fordert eine intensive Diskussion darüber, wie Schulen mit dieser neuen Herausforderung umgehen wollen. Nach Ansicht von Geschäftsführer Bernd Schauer erscheint nun auch die alte Frage „Wie sinnvoll sind Hausaufgaben?“ in neuem Licht.

Die Kieler Bildungsministerin Karin Prien hat kürzlich in einem KN-Interview vorgeschlagen, künftig KI für das Korrigieren von Klassenarbeiten zu nutzen. „Wenn dann eine KI die Arbeit einer anderen KI bewertet, wird es vollends absurd“, sagt Schauer.