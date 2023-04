﻿Expertin aus Kiel klärt über Osteoporose auf: Das sind die stillen Symptome

Mit zunehmendem Alter verlieren die Knochen an Dichte. Brüche drohen. Eine Medizinerin aus Kiel gibt Tipps, wie man seine Knochen stärken kann. Sie klärt auf: Diese Anzeichen können auf die Krankheit Osteoporose hinweisen.

Osteoporose ist nicht nur eine Alterserscheinung, sondern eine ernst zu nehmende Krankheit: Dr. Julia Wegner vom Uniklinikum in Kiel klärt über die Gefahren auf.

Kiel. Sie verursacht anfangs kaum Schmerzen, solange die Knochen heil sind: Gerade wegen dieses „stillen Verlaufs“ gilt das Krankheitsbild der Osteoporose als unterschätzt, sagt die Kieler Expertin Dr. Julia Wegner. Dabei sei es nicht nur eine Alterserscheinung, sondern eine ernst zu nehmende Krankheit, erklärt die Ärztin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH).

Im Kern geht es bei der Osteoporose um eine Verminderung der Knochendichte. Veränderungen in der Mikroarchitektur der Knochen sorgen dafür, dass Knochen anfällig werden. Wegner: „Das ist wie bei einer Brücke, wo die Querverstrebungen fehlen – das bricht schneller.“

Ein heftiger Hustenanfall, und schon bricht ein Wirbelkörper? Das kommt vor. Starke Rückenschmerzen nach dem Hieven eines Koffers ins Gepäcknetz? Auch dahinter kann eine Wirbelkörper-Fraktur stecken. Brüche seien bereits nach Drehbewegungen beim Golfspielen aufgetreten, berichtet die Medizinerin.

Immer wieder sind laut Wegner Betroffene von den Auswirkungen der Erkrankung überrascht. „Osteoporose wird viel zu selten diagnostiziert und behandelt“, sagt die Oberärztin, die am UKSH Patienten aus ganz Schleswig-Holstein in einer osteologischen Sprechstunde betreut – als Spezialistin für die Knochenheilkunde.

Darum will sich die Ärztin im Erstgespräch stets viel Zeit für die Aufklärung nehmen. Aktuell leiden Schätzungen zufolge in Deutschland 5,2 Millionen Frauen und 1,1 Millionen Männer ab 50 Jahren unter einer Osteoporose. Allein bei der Krankenkasse AOK in Schleswig-Holstein wurde im Jahr 2021 bei rund 21 000 Versicherten eine Osteoporose diagnostiziert und behandelt. Eine von vier Frauen sowie einer von 17 Männern über 50 Jahre sind betroffen.

Expertin aus Kiel: Osteoporose bei Männern nimmt zu – Grund unklar

„Jede dritte Frau über 50 erleidet im Lauf ihres Lebens einen Knochenbruch, der durch Osteoporose entsteht, bei den Männern ist jeder fünfte betroffen“, berichtet Wegner. Bei Männern nehme das Krankheitsbild eher zu, sagt Julia Wegner. Als Grund dafür wird die steigende Lebenserwartung vermutet.

Oft fällt die Erkrankung erst auf, wenn unerklärliche Rückenschmerzen auftreten. Auch bei einem Größenverlust oder einer typisch gebeugten Haltung schaut Wegner genauer hin.

Grundsätzlich nimmt die Knochendichte nach ihrem Maximum zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr langsam ab, so die Expertin. Diese Werte würden durch schlechte Ernährung, Bewegungsmangel, Vorerkrankungen und medikamentöse Therapien jedoch negativ beeinflusst. Als Risikofaktoren gelten etwa familiäre Vorbelastung, Rauchen, Diabetes, Herzinsuffizienz, bestimmte Lungenerkrankungen, auch neurologische sowie rheumatische Krankheiten.

Hormonänderungen verschärfen die Gefahr einer Osteoporose zudem stark. „Nach sechs Monaten Östrogenmangel vermindert sich die Knochendichte“, sagt die Ärztin über das Risiko für Frauen. Männer können etwa bei einem Testosteronmangel davon betroffen sein. Ab dem 50. Lebensjahr steigt darum der Anteil der Patienten mit Brüchen. Typisch sind Brüche am Oberschenkelhals, Unterarm, Oberarm sowie an den Wirbelkörpern der Lendenwirbelsäule.

Wartezeit für Termin in Osteoporose-Ambulanz am UKSH in Kiel: Vier bis fünf Monate

Patienten müssen derzeit bis zu fünf Monate auf einen Untersuchungstermin in der Osteoporose-Ambulanz am Kieler UKSH warten. Wegner misst in deren Rahmen die Knochendichte, beurteilt Laborwerte und entwickelt langfristige Therapieansätze mit Medikamenten, die den Knochenaufbau fördern. Viele Betroffene brechen die lebenslang notwendige Therapie allerdings ab. Allerdings muss laut Wegner nicht jeder Osteoporose-Patient behandelt werden.

Jeder Mensch kann seine Knochen auch selbst stärken. Die Ärztin rät dringend zum Verzicht auf Zigaretten. Ihre Ernährungstipps: Einschränken solle man Phosphatreiches wie etwa Wurstwaren oder Softdrinks – „das sind Knochenräuber“. Stattdessen empfiehlt die Spezialistin protein- und kalziumreiche Lebensmittel wie Milchprodukte, aber auch grünes Gemüse wie Fenchel, Grünkohl, Brokkoli und grüne Kräuter sowie Mandeln und Feigen.

Im Alltag helfen in jedem Fall auch Sport und Bewegung, so die Kielerin: „Knochen sind ein Gewebe, das sich ständig auf- und abbaut.“