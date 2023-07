﻿Extremwetter: Kommunen in SH fehlt für Klimaanpassung das Geld

Kiel. Überflutete Straßen, heiße Sommertage, ausgetrocknete Felder: Die Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein rechnen bis 2050 mit mehr extremen Wetterereignissen vor Ort. Doch um sich darauf mit entsprechenden Maßnahmen vorzubereiten, fehlt den Kommunen das Geld.

Keiner der schleswig-holsteinischen Kreise und kreisfreien Städte geht davon aus, dass alle von ihnen als erforderlich angesehenen Klimaanpassungen in den kommenden Jahren ausreichend finanziert werden können. Das ist das Ergebnis einer Recherche der Kieler Nachrichten mit Correctiv, NDR, BR und WDR, bei der Kommunen in ganz Deutschland befragt wurden. In Schleswig-Holstein antwortete nur der Kreis Ostholstein nicht auf die Anfrage.

Um sich an die durch den Klimawandel verstärkt hervorgerufenen Wetterereignisse anzupassen, sehen viele Kommunen unter anderem die Schaffung von Überflutungsflächen, Entsiegelung von Flächen und Anlegen von Wasserflächen als notwendig an.

Zahl der Hitzetage in Schleswig-Holstein hat sich verdoppelt

Aber: „Für eine Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen wird in der Fläche sehr viel Geld benötigt“, sagt Sebastian Hetzel, Geschäftsführer der kommunalen Klimaschutzagentur Rendsburg-Eckernförde. Küstenschutz sei zum Beispiel „eine Herkulesaufgabe“. Die Kommunen bräuchten daher dringend mehr finanzielle Unterstützung von Land und Bund.

Auch Julia Schirrmacher, Leiterin der Stabstelle Klima in Neumünster, sagt: „Für die Umsetzung der Maßnahmen zur Klimaanpassung braucht es auf kommunaler Ebene finanzielle Mittel von Land und Bund.“ Auch mehr Personal sei notwendig. Die Länder schätzen den Finanzbedarf für die Klimaanpassung in Ländern und Kommunen bis 2030 auf deutschlandweit 55 Milliarden Euro.

Ereignisse wie Hitze oder Dürre häufen sich in Schleswig-Holstein. In fast allen Kreisen haben sich die durchschnittlichen Hitzetage pro Jahr von 1993 bis 2022 im Vergleich zu 1961 bis 1990 mehr als verdoppelt, in Herzogtum Lauenburg beispielsweise von 3,1 auf 7,2 Tage. Auch bei den jährlichen Dürremonaten gibt es in den selben Zeiträumen eine deutliche Steigerung, im Kreis Segeberg stiegt die Zahl im Mittel von 1,8 auf 3,3 Monate.

Kommunen in SH rechnen wegen Klimawandel mit höherer finanzieller Belastung

Das kann auch wirtschaftliche Folgen haben: Die meisten Kreise und kreisfreien Städte rechnen durch extreme Wetterereignisse bis 2050 mit signifikant höheren finanziellen Belastungen als in der Vergangenheit – verursacht durch Schäden.

Gemeinsame Recherche mit Correctiv Diese Recherche ist Teil einer Kooperation von Kieler Nachrichten mit Correctiv, NDR, BR und WDR. Das Netzwerk Correctiv.Lokal recherchiert zu verschiedenen Themen, darunter in einem Schwerpunkt langfristig über die Klimakrise. Weitere Infos unter correctiv.org/klima.

Das schleswig-holsteinische Umweltministerium nennt auf Anfrage diverse finanzielle Maßnahmen, die bereits ergriffen werden. Für die Klimaanpassung im Küstenschutz stehen beispielsweise bis 2040 insgesamt 208 Millionen Euro zur Verfügung. Bis einschließlich 2025 sind außerdem rund 3,3 Millionen Euro für die Anpassung der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur vorgesehen. Grundsätzlich sind laut Land aber mehr Mittel vom Bund erforderlich, „um eine ausreichende Klimawandelanpassung zu gewährleisten“.

Die Bundesregierung will derweil ein Klimaanpassungsgesetz beschließen. Darin steht, dass Gemeinden künftig verpflichtet sind, ein Klimaanpassungskonzept zu entwickeln. In Schleswig-Holstein haben bisher nur vier Kreise oder kreisfreie Städte ein solches Konzept, in vier weiteren wird es aktuell erarbeitet.

