﻿F. Sötje zu Corona-Subventionsbetrug: Schnelle Hilfe mit Folgen

Im Laufe der Pandemie hat sich in Schleswig-Holstein eine kriminelle Energie freigesetzt. Doch dass im Rahmen der Corona-Hilfen gegen viele Unternehmen und Selbstständige ermittelt wird, hat auch mit den Unwägbarkeiten einer Pandemie und der Gesetzgebung zu tun, meint KN-Redakteur Florian Sötje.

Kiel. Die Corona-Pandemie hat auch in Schleswig-Holstein kriminelle Energie freigesetzt, keine Frage. Doch bei der Beantragung von Corona-Hilfen hatten die meisten Unternehmer und Selbstständige keine verbrecherischen Hintergedanken. Dass die Strafverfolgungsbehörden dennoch hunderte Ermittlungsverfahren wegen eines Betrugsverdachts eingeleitet haben, liegt an der Ausnahmesituation in der Pandemie und den niedrigen Hürden für strafrechtliche Ermittlungen.

Im Verlauf der Corona-Pandemie standen unzählige Geschäftsleute vor einer ungewissen Zukunft. Die Politik wollte helfen – und sparte nicht an finanzieller Unterstützung. Doch Teile der üppig ausgeschütteten Unterstützungsgelder mussten in den vergangenen Monaten von Banken und Ermittlungsbehörden wieder mühsam eingesammelt werden. Allein in Schleswig-Holstein sind im Rahmen der Corona-Soforthilfen 100 Millionen Euro zur Rückzahlung gemeldet worden, weil die von Antragstellern prognostizierte Finanzlücke am Ende doch geringer war als gedacht.