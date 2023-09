Erreichbarkeit der Innenstadt

Bushaltestelle am Holstenfleet in Kiel: Politik sagt Nein

Die Stadt hat schon Nein gesagt, jetzt kommt auch die Absage aus der Politik. Eine Bushaltestelle am Holstenfleet in Kiel wird nicht kommen. Der Bauausschuss lehnte einen Antrag der CDU ab, dem Wunsch vieler Gewerbetreibenden zu entsprechen und den ÖPNV-Stopp in der Innenstadt zu reaktivieren.