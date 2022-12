Fahrendes Auto möglicherweise von Schrotschuss beschädigt

Blomesche Wildnis (dpa/lno). Möglicherweise durch einen Schrotschuss ist nach Ermittlungen der Polizei ein fahrendes Auto im Kreis Steinburg beschädigt worden. Ein Ehepaar sei am Sonnabend mit dem Auto auf der Bundesstraße 431 in der Ortschaft Blomesche Wildnis gefahren, als zunächst ein Knall zu hören gewesen sei. Der 81 Jahre alte Fahrer habe dann angenommen, über Kieselsteine gefahren zu sein, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zwei Tage nach dem Vorfall habe der Mann Schäden am Auto festgestellt - etwa 100 Schäden im Lack und eine kaputte Scheibe. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Schützen der Schrotladung geben können.

