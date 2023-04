﻿Fahrerflucht keine Straftat mehr? So denkt die Polizei in SH darüber

Lübeck. Das Bundesjustizministerium erwägt, Unfallflucht ohne Personenschaden zukünftig milder zu bestrafen. Wer bei einem Autounfall nur einen Sachschaden angerichtet hat und flüchtet, soll damit nur noch eine Ordnungswidrigkeit begehen – nicht mehr eine Straftat. Das berichtet das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf ein Papier, das das Ministerium an Fachverbände und Landesjustizministerien verschickt hat.

Bundesministerium will Stellungnahme von Fachverbänden abwarten

Dieses Schreiben liegt auch dem schleswig-holsteinischen Justizministerium vor. Bis Mitte Mai soll die Fachabteilung eine Stellungnahme abgeben. Erst dann könne sich das Ministerium positionieren, heißt es aus Kiel.

„Durch die Herabstufung der Unfallflucht nach reinen Sachschäden zur Ordnungswidrigkeit würde einer undifferenzierten Kriminalisierung des Unfallverursachers entgegengewirkt“, heißt es laut RND in dem Papier. Eine Sprecherin des Bundesjustizministeriums betont, dass in der Frage noch keine Entscheidung getroffen wurde. Man wolle die Argumente relevanter Verbände in seine Erwägungen miteinbeziehen.

Ordnungswidrigkeit nicht so abschreckend wie Straftat

„Das setzt ein ganz falsches Zeichen für die Gesellschaft“, sagt Frank Hesse, stellvertretender Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft in Schleswig-Holstein. Eine Ordnungswidrigkeit wirke nicht so abschreckend auf Menschen wie eine Straftat.

Aktuell werden Unfallflüchtige mit einer Geldstrafe oder mit bis zu drei Jahren Haft bestraft. Eine Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr wird häufig mit einem Bußgeldverfahren geahndet.

Neuregelung würde Polizisten nicht entlasten

Eine Neuregelung des Gesetzes würde die Polizeibeamten in ihrer Arbeit nicht entlasten, meint Hesse, da die Fälle trotzdem bearbeitet werden müssten. Ein Gegenvorschlag, der immer wieder diskutiert wird: „Sachverständiger von Versicherungen sollen vor Ort den Sachverhalt aufnehmen“, erklärt Hesse.

Das Bundesjustizministerium schlägt eine Meldepflicht über eine „standardisierte Online-Maske, gegebenenfalls auch mit hochzuladenden Bildern vom Unfallort und Schaden“ vor, heißt es laut RND in dem Schreiben des Ministeriums. Davon rät Hesse ab. Die Erfahrungen mit der Online-Wache, dem Portal, bei dem Menschen online Strafanzeige erstatten können, hätten gezeigt, dass dieses Modell nicht gut funktioniert. „Es macht mehr Arbeit, weil vieles falsch angegeben wird und die Angaben nochmals überprüft werden müssen“, sagt Hesse.

Unfallursache muss sich zweifelsfrei feststellen lassen

Auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft sieht den Vorstoß des Justizministeriums kritisch. Er drängt darauf, die Möglichkeiten der Beweissicherung nicht einzuschränken. „Unfallursache und -hergang müssen sich zweifelsfrei feststellen lassen“, erklärt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutsche Versicherungswirtschaft (GDV). Das gelte beispielsweise für die Frage, ob Alkohol oder Drogen mit im Spiel waren. „Die Fahrtüchtigkeit des Unfallverursachers kann nur unmittelbar nach dem Unfall festgestellt werden“, sagt Asmussen.

Mehr Fahrerflucht-Fälle in Schleswig-Holstein

Im Jahr 2022 wurde in Schleswig-Holstein in 18 712 Fällen Fahrerflucht begangen – ein Anstieg von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr, heißt es im Verkehrssicherheitsbericht Schleswig-Holstein 2022. Auch in den Kreisen Segeberg (1536), Stormarn (1522), Herzogtum Lauenburg (979), Ostholstein (1460) und der Hansestadt Lübeck (2006) haben die Unfallfluchten zugenommen.